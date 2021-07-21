Удар по Росії і підтримка України: у Держдепі розкрили деталі слів Байдена на адресу Путіна у Женеві

Байден заявив Путіну, що США мають намір зупинити агресію Росії проти України - Держдеп / Reuters

Участь США в нормандському форматі навряд чи посприяє вирішенню збройного конфлікту на Донбасі. Головною проблемою є Росія - країна агресор, яка створює проблемні моменти. Вашингтон має намір підтримати врегулювання конфронтації і змусити Москву припинити агресію проти України, про що Байден сказав особисто Путіну у Женеві. Про це заявив радник Держдепу Дерек Шолль.

У інтерв'ю РБК-Україна він сказав про те, що не бачить перспектив участі США в нормандському форматі щодо Донбасу, тому що це кардинально не змінить ситуацію.

"Наразі, я вважаю, участь США в нормандському форматі, - це, напевно, не те, що допоможе вирішити проблему. Проблема - це Росія, Росія - це агресор, той, хто створює проблеми", - вважає чиновник.читайте такожРосія - сторона конфлікту на Донбасі: у Кравчука заявили про скандал у ТКГ через заяву ОБСЄ

За його словами, Вашингтон прагне допомогти врегулювати конфронтацію на Донбасі і змусити Росію припинити агресію щодо України. Байден чітко сказав про це Путіну під час їх зустрічі у Женеві.

"Ми дуже хочемо підтримати процес, в якому ми можемо врегулювати ці розбіжності, і змусити Росію припинити те, що вона робить. Президент Байден чітко доніс це до Путіна на їх зустрічі у Женеві місяць тому", - додав Шолле.

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Також він уточнив, що питання Донбасу буде однією з тем зустрічі Байдена і Путіна. Треба провести певну роботу і надати потрібну допомогу Україні.

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"Це (конфлікт на Донбасі, - ред.) буде темою швидкої зустрічі президентів (Джозефа Байдена і Володимира Зеленського): прокласти шлях вперед до спільної роботи над зниженням напруженості і надати Україні підтримку, яка їй потрібна, щоб захистити себе", - підкреслив Дерек Шолль.

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 13 липня заявив, що під час свого візиту до США на перемовини з Байденом він має намір попросити американського главу держави взяти участь у перемовинах щодо Донбасу. За його словами, ініціативу можна запустити в рамках нормандського формату за умови, якщо з ідеєю погодяться Німеччина, Франція і Росія.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає, що Штати не братимуть участі в нормандському форматі щодо Донбасу, тому що проти цього виступають Париж, Берлін і Москва. Росія сама почне перемовини з Вашингтоном після того, як росіяни будуть готові вивести війська з ОРДЛО.

Заступник голови Адміністрації президента РФ, учасник ТКГ щодо Донбасу Дмитро Козак сказав, що Москва не проти підключення США та інших держав до нормандського формату, проте наразі, як вважають у Кремлі, потенціал діючих перемовин себе ще не вичерпав.