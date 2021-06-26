Удар Росії по Україні: у Німеччині поставили Москві ультиматум щодо Північному потоку-2

Німеччина готова зупинити Північний потік-2 , якщо трубопровід використовуватимуть проти України / Reuters

Російський енергетичний проект Північний потік-2 можуть зупинити, якщо трубопровід використовуватиметься проти України, причому це є зобов'язанням Європи. У разі, якщо президент РФ Володимир Путін порушить це правило, робота газопроводу буде припинена. Про це заявив лідер німецької партії Християнсько-демократичний союз Німеччини, кандидат на пост Федерального канцлера Армін Лашет.

"Геостратегічний вплив було обговорено - він не повинен завдавати шкоди Україні, тут є європейські зобов'язання. Якщо президент Путін не дотримуватиметься цього правила і використовуватиме його проти України, то можна в будь-який момент, навіть коли трубопровід готовий, зупинити його, тому що тоді зникне основа домовленості. Все просто", - розповів політик під час спільного інтерв'ю з іншими кандидатами в канцлери - Анналеной Бєрбок і Олафом Шольцем.читайте такожДоля Донбасу і Північного потоку-2: у ФРН зробили заяву щодо деталей зустрічі Зеленського і Меркель

Лашет підкреслив, що Німеччина завжди посилала такі сигнали Росії, демонструючи свою позицію щодо ситуації з запуском Північного потоку-2 і України.

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американською делегацією у Києві закликав США і Євросоюз зупинити запуск російського газопроводу Північний потік-2. За його словами, робота трубопроводу нестиме загрозу національній безпеці української держави.

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що згідно з даними розвідки, Росія після добудови першої нитки СП-2 може піти на провокації проти України.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков не виключив ймовірності, за якої у Північного потоку-2 виникнуть проблеми під час сертифікації та страхування трубопроводу.

Російський депутат В'ячеслав Ніконов вважає, що США спробують зупинити реалізацію Північного потоку-2 у тому випадку, якщо у Німеччині прийде до влади Партія зелених.