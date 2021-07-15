Удар США і Європи по Росії з Китаєм: в ЄС закликали не визнавати осінні вибори до Держдуми

У Європарламенті назвали умову невизнання осінніх виборів до Держдуми Росії / Фото: Reuters

Комітет Європарламенту у закордонних справах висунув ініціативу щодо невизнання виборів до Держдуми Росії-2021 у тому випадку, якщо на них будуть зафіксовані демократичні принципи вільного волевиявлення. В ЄП пропонують посилити взаємодію Євросоюзу і США в протистоянні Росії і Китаю. Союз повинен припускати санкції проти Москви і Пекіна.

Як зазначено на сайті Європарламенту, у своїй новій доповіді євродепутати розмежовують російський народ і режим Путіна. Владу Росії парламентарії називають "застійною авторитарною клептократією на чолі з довічним президентом в оточенні олігархів"

У документі також вказується, що Європейському Союзу потрібно посилити співпрацю з США з метою протистояння діям Росії і Китаю, спрямованим на дестабілізацію демократії і політичного порядку Європи. Взаємодія Заходу повинна включати антиросійські та антикитайські санкції.читайте також"Ви боржники Росії": спікер Держдуми вимагає від України, Чехії та Прибалтики вибачитися перед РФ

Також євродепутати підкреслили, що Євросоюзу треба бути готовим відмовитися від визнання легітимності нового російського парламенту після осінніх виборів до Держдуми у тому випадку, якщо вони будуть проведені в порушення демократичних виборчих принципів.

Звіт Комітету у закордонних справах буде винесено на голосування Європейського парламенту в цілому.

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Вибори до Держдуми Росії-2021

Чергові вибори до Державної думи РФ відбудуться в період з 17 по 19 вересня. Потраплять до російського парламенту ті партії, які подолають прохідний бар'єр у 5%.

Всупереч міжнародному законодавству, Росія має намір організувати голосування на виборах до Держдуми українців, які проживають на окупованому Донбасі. 28 березня організація Східна правозахисна група повідомляла, що окупаційні адміністрації ОРДЛО вже отримали завдання від Кремля організувати відповідні виборчі дільниці.

У травні секретар партії Єдина Росія Андрій Турчак заявляв, що громадяни РФ, які проживають на Донбасі, зможуть проголосувати на виборах до Держдуми. У ОРДЛО нараховується близько 500 тисяч "російських виборців".

Пізніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін сказав, що у ОРДЛО російських дільниць для голосування не буде. Росіяни розглядають два сценарії: голосування на території РФ або дистанційна участь у виборах.