Удар США по Росії: Лавров заявив про ультиматум Вашингтона і вибухнув погрозою Москви

Якщо Росія не прийме правила гри, встановлені у Женеві, на Москву очікує новий тиск з боку США - Лавров / Reuters

У МЗС РФ заявили про готовність Москви зробити "жорсткі" і "рішучі" кроки з метою протидії "недружнім" діям з боку США. Держави зможуть домовитися тільки у тому випадку, якщо буде триматися чіткий баланс інтересів. Ці дії пов'язані з тим, що за підсумками саміту у Женеві у Вашингтоні стали казати про ультимативні попередження Росії: якщо росіяни не приймуть правил гри, які обговорювалися на перемовинах у Швейцарії, на них очікує новий тиск. Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров.

"Спроби вести з нами діалог з позиції сили від самого початку приречені на провал - на недружні дії будемо відповідати жорстко і рішуче", - сказав російський дипломат у Індонезії, повідомляє Інтерфакс.

За його словами, на перемовинах у Женеві російський президент Путін сказав, що прогрес у діалозі Росії і США може відбутися тільки у тому випадку, якщо сторони зможуть знайти компроміси на основі взаємовигідних інтересів.читайте також"Кулак буде пізніше": дипломат розкрив сценарій Байдена проти Путіна

Як стверджує глава російського МЗС, вже за підсумками женевського саміту США повернулися до жорсткої риторики щодо Росії і фактично поставили Москві ультиматум.

"До речі, всі ці "попередження" стали супроводжуватися погрозами: якщо Росія "протягом декількох місяців" не прийме викладені їй у Женеві "правила гри", то буде схильна до нового тиску", - підкреслив Сергій Лавров.

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Відносини США і Росії

16 червня у Женеві відбувся саміт Сполучених Штатів і РФ. У рамках заходу пройшла зустріч президента США Джо Байдена і російського глави держави Володимира Путіна. Сторони обговорили проблемні аспекти відносин двох держав.

20 червня радник господаря Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США мають намір впровадити нові санкції проти Росії через ситуацію з Олексієм Навальним і газопроводом Північний потік-2.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала наміри США щодо нових санкцій проти Москви "незаконними" і сказала, що російська держава планує вжити відповідних заходів.