Ударну хвилю відчули за 15 км: в порту Дубая прогримів потужний вибух

Очевидці повідомляють про велику вогняну кулю, що піднялася над місцем вибуху. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок вибуху немає.
У порту Дубая Джебель-Алі пролунав потужний вибух. Він був настільки сильним, що ударна хвиля відчувалася в місті, причому за 15 км від порту. За попередньою інформацією, постраждалих немає, загоряння вдалося взяти під контроль.
Вибух стався на нафтовому танкері. Його причиною, ймовірно, стала пожежа на судні. В одному з контейнерів на борту були легкозаймисті матеріали. Про це інформує CNN з посиланням на представників місцевої влади.
Dubai Media Office підтверджує вибух та інформує, що він стався на кораблі.
"Повідомляється, що пожежа виникла в контейнері на кораблі, що стоїть на якорі в порту Джебель-Алі. Команда цивільної оборони Дубая працює над гасінням пожежі", - йдеться в повідомленні.
Екіпаж судна, де почалася пожежа, встигли вчасно евакуювати.
Очевидці повідомляють про велику вогняну кулю, яка піднялася над місцем вибуху. В Мережі опублікували кадри величезної пожежі.
Як повідомляв Главред, увечері 4 липня, в Каспійському морі на одній з нафтовидобувних платформ в азербайджанському секторі пролунав потужний вибух. Очевидці в Мережі повідомляють про досить сильну вибухову хвилю, яка відчувалася на березі.