Ударну хвилю відчули за 15 км: в порту Дубая прогримів потужний вибух

Потужний вибух прогримів у Дубаї / скріншот відео Twitter

У порту Дубая Джебель-Алі пролунав потужний вибух. Він був настільки сильним, що ударна хвиля відчувалася в місті, причому за 15 км від порту. За попередньою інформацією, постраждалих немає, загоряння вдалося взяти під контроль.

Вибух стався на нафтовому танкері. Його причиною, ймовірно, стала пожежа на судні. В одному з контейнерів на борту були легкозаймисті матеріали. Про це інформує CNN з посиланням на представників місцевої влади.

Dubai Media Office підтверджує вибух та інформує, що він стався на кораблі.

"Повідомляється, що пожежа виникла в контейнері на кораблі, що стоїть на якорі в порту Джебель-Алі. Команда цивільної оборони Дубая працює над гасінням пожежі", - йдеться в повідомленні.

Екіпаж судна, де почалася пожежа, встигли вчасно евакуювати.

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Очевидці повідомляють про велику вогняну кулю, яка піднялася над місцем вибуху. В Мережі опублікували кадри величезної пожежі.

Як повідомляв Главред, увечері 4 липня, в Каспійському морі на одній з нафтовидобувних платформ в азербайджанському секторі пролунав потужний вибух. Очевидці в Мережі повідомляють про досить сильну вибухову хвилю, яка відчувалася на березі.