В УЄФА схвалили форму збірної України з картою Криму для виступу на чемпіонаті Європи з футболу

Спілка європейських футбольних асоціацій (UEFA) схвалила форму збірної України для виступу на чемпіонаті Європи з футболу (Євро-2020).

"Форма збірної України (і всіх інших команд) на чемпіонаті Європи схвалена UEFA відповідно до застосовних правил щодо екіпірування",- йдеться в повідомленні пресслужби UEFA, повідомляє "Спорт-Експрес".

Відзначимо, що нова форма України містить футболку з контуром карти країни, розміщеним посередині. Силует включає тимчасово непідконтрольні частини Донецької та Луганської областей, а також анексований півострів Крим. Крім того, біля коміру футболки з обох боків вишиті гасла "Слава Україні" та "Героям слава".

На груповому етапі Євро-2020 українська збірна зіграє з національними командами Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Чемпіонат стартує 11 червня, збірна України 13 червня проведе перший матч групового етапу Євро-2020 з Нідерландами на "Йохан Кройфф арені" в Амстердамі.

Форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні"

Українська асоціація футболу 6 червня презентувала нову форму збірної України, в якій команда виступить на Євро-2020 (турнір через пандемію COVID-19 пройде цього року з 11 червня до 11 липня в 11 країнах, включаючи Росію, - ред.).

На футболках гравців української збірної буде зображена карта України з окупованим Росією Кримом і гаслом "Слава Україні – Героям слава".

Елементи екіпіровки викликали в Росії замішання, а у Путіна з цього питання навіть дали окремий коментар.