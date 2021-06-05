"Викрадення" літака Ryanair у Мінську: Путін розкрив деталі розмови з Лукашенком

Лукашенко сказав, що пілот Ryanair сам прийняв рішення посадити літак у Мінську - Путін / Reuters

Глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив президенту РФ Володимиру Путіну про те, що він не давав команди посадити літак рейсу ірландської компанії Ryanair у Мінську. За версією білоруського глави держави, таке рішення прийняв сам пілот авіалайнера, який в момент польоту вже знаходився ближче до Вільнюса, а не до Мінську. Про це заявив сам російський президент.

Як повідомляє Інтерфакс, Путін розповів про те, що Лукашенко йому повідомив про свою непричетність до посадки літака Ryanair у Мінську. Згідно зі словами Лукашенка, рішення здійснити такий маневр прийняв сам пілот авіалайнера.

"Як мені пояснив і розповів президент Лукашенко, він не садив цього літака. Надійшов сигнал про те, що там заміновано, або що, я вже навіть не пам'ятаю, і командир повітряного судна, який міг би здійснити посадку у Вільнюсі, прийняв рішення, а він ближче вже знаходився до Вільнюса, ніж до Мінську, командир повітряного судна прийняв рішення здійснити посадку у Мінську, його до цієї посадки ніхто не примушував. Так, у всякому разі, мені пояснив президент Лукашенко ці події", - підкреслив Володимир Путін.читайте такожЯк у Мінську садили літак Ryanair: опублікована стенограма перемовин

Нагадаємо, раніше Євросоюз прийняв рішення повністю закрити небо для літаків з Білорусі через ситуацію з примусовою посадкою лайнера Ryanair у Мінську. Білоруським літакам також заборонили приземлятися в європейських аеропортах.

Інцидент з літаком Ryanair у Мінську

Авіалайнер Ryanair 23 травня слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Білоруська сторона заявила про бомбу на борту, внаслідок чого літак змушений був приземлитися у Мінську. Примітно, що при огляді салону вибухових предметів виявлено не було.

Рейсом летів білоруський опозиційний журналіст, засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега. Їх затримали у Мінську білоруські силовики.

Директор компанії Ryanair Майкл О'Лірі сказав, що Білорусь розтиражувала неправдиву інформацію про перемовини диспетчера і пілота. Зокрема, пілот, за його словами, намагався зв'язатися з авіакомпанією перед прийняттям рішення, проте диспетчерська вирішила не з'єднувати борт літака з авіакомпанією. В результаті у пілота не було іншого виходу, окрім як посадити лайнер у Мінську.