"Викрадення" літака у Мінську: у Ryanair висунули різке звинувачення Білорусі

Посадка рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс у Мінську була незаконною - глава компанії / Reuters

Офіційний Мінськ надав неправдиву інформацію, пов'язану з перемовинами диспетчера та пілота авіалайнера Ryanair. Літак було переадресовано на посадку до мінського аеропорту після того, як білоруська диспетчерська служба, заявивши про загрозу вибуху, відхилила його прохання зв'язатися з авіакомпанією. В результаті цього у пілота не було іншого вибору, окрім як посадити літак у столиці Білорусі. Про це заявив глава Ryanair Майкл О'Лірі.

Як повідомляє Reuters, білоруська сторона надала "неточні і недостовірні" відомості щодо перемовин диспетчерів з пілотами рейсу Ryanair. Йдеться про те, що після того, як пілоту повідомили про можливу наявність бомби на борту авіалайнера, він зробив запит на зв'язок з авіакомпанією. Однак авіадиспетчерська служба відхилила таке прохання, внаслідок чого йому довелося в екстреному порядку посадити літак у Мінську.

За словами О'Лірі, оприлюднені Мінськом перемовини диспетчера і пілота є "помилковими і неточними", у той час, коли цивільний авіалайнер був незаконно відправлений на посадку під недостовірним приводом.читайте такожЛукашенко вперше прокоментував "викрадення" Ryanair: я діяв законно

"Командувачу пілотом не залишалося нічого іншого, окрім як піти у Мінськ, коли Мінське УВС повідомило його про реальну загрозу вибуху літака, проте УВС Мінська відмовилося зв'язатися з Ryanair, помилково заявивши, що Ryanair Ops не відповіла на телефонні дзвінки", - підкреслив глава компанії Ryanair Майкл О'Лірі.

Інцидент з рейсом Ryanair в Мінську