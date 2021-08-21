Атака Талібану на США у Афганістані: Байден різко попередив бойовиків про удар

На Талібан очікує жорстка відповідь у разі атаки на сили США під час евакуації з Афганістану - Байден / Getty

Якщо ісламістське угруповання Талібан, яке захопила владу у Афганістані, піде в атаку на американські сили під час операції з евакуації людей з Кабула, США продемонструють стрімку і рішучу відповідь. При цьому американці домовилися з талібами, що їх пропустять в аеропорт. Про це заявив господар Білого дому Джо Байден.

Під час свого виступу у Білому домі в п'ятницю, 20 серпня, він розповів про те, що на талібів очікує рішуча відповідь у разі їх атаки на сили США.

читайте такожАфганістан під владою Талібану: Україна через опір не може забрати своїх громадян додому"Ми чітко дали зрозуміти "Талібану", що на будь-яку атаку на наші сили або перешкоджання нашій операції з евакуації з аеропорту ми дамо швидку і сильну відповідь", - зазначив Байден, додавши, що американська сторона домовилася з Талібаном щодо пропуску американців в аеропорт.

За його словами, у п'ятницю обговорювалися і питання евакуації людей з Афганістану. Державі вдалося досягти серйозного прогресу у вирішенні цієї ситуації. В аеропорту Кабула відновили роботу цивільні рейси. З 14 серпня американці змогли евакуювати з Афганістану близько 13 тисяч людей.

"З того часу, як я виступав у понеділок, ми досягли значного прогресу, забезпечили безпеку аеропорту, змогли відновити рейси, не тільки військові, а й цивільні з інших країн", - підкреслив Джо Байден.

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Ситуація у Афганістані

США після 20-річного перебування у Афганістані виводять війська з країни. Американський військовий контингент повинні вивести з держави до 31 серпня.

На тлі цих подій таліби захопили Кабул і встановили повний контроль над владою у Афганістані. Президент Ашраф Гані рятувався втечею з країни.

Представник Талібану Мухаммед Найїм оголосив про завершення багаторічного збройного конфлікту у Афганістані.

Помічник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав, що рішення щодо виведення військ США з Афганістану було правильним. За багато років афганську армію так і не вдалося підготувати до протистояння серйозним викликам.

Колишній глава ЦРУ Девід Петреус вважає виведення військ США з Афганістану небезпечним прецедентом, який позначиться на безпеці не тільки Вашингтона, а й союзних Америці держав.