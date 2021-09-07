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Загроза для життя: чоловік проковтнув мобілку, медики витягували її по частинах

7 вересня 2021, 02:45

Хірурги часто стикаються з тим, що в шлунки людей потрапляють сторонні предмети – монети, гудзики, частини іграшок і кістки.

лікар
У Косово у чоловіка зі шлунка діставали телефон / скріншот

У Косово 33-річний чоловік з невідомих причин цілком проковтнув цілком старий мобільний телефон Nokia 3310. Через чотири дні йому стало зле, і він змушений був звернутися до медиків за допомогою, розповів керівник медичної бригади Скендер Теляков на своїй сторінці в Facebook.

Чоловікові зробили рентген і на знімку дійсно виявили мобільний телефон з кнопками.

Хірургам довелося провести складну операцію і розділити телефон на три частини за допомогою ендоскопії. Сторонній предмет був занадто великим, щоб шлунок міг його переварити. Тим більше, пацієнт був в небезпеці - акумуляторна кислота могла витекти і спровокувати сильне отруєння.

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Варто відзначити, що хірурги впоралися з операцією без розрізання шлунку. Всі частини телефону дістали за допомогою ендоскопа. Операція пройшла успішно, без ускладнень і пацієнт відчуває себе добре.

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З якою метою він проковтнув мобільний телефон - він лікарям не розповів.

Раніше Главред писав про те, що фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення-компанії ESET на честь початку нового шкільного сезону розповіли, як батькам убезпечити смартфони своїх дітей від різних інтернет-загроз.

viber
Косово мобильники
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