Загроза Україні та НАТО: у США попередили про новий удар по Північному потоку-2

США розглядають газопровід Північний потік-2 як геополітичну зброю Росії - Держдеп / Reuters

США планують продовжувати роботу з протидії реалізації російського енергетичного проекту Північний потік-2. Щодо фізичних осіб і компаній, причетних до будівництва газопроводу, застосовуватимуться не тільки санкції, а й дипломатичні інструменти. Вашингтон, як і раніше, виступає проти трубопроводу, який розглядається в якості геополітичної зброї Росії. Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс.

"Ми продовжимо вживати відповідних заходів проти організацій і фізичних осіб, залучених до діяльності, яка підпадає під санкції (щодо будівництва Nord Stream 2), і це демонструватиме, що ми й надалі займаємо позицію проти цього трубопроводу", - сказав він під час брифінгу, додавши, що обмежувальні заходи включатимуть не тільки санкції, а й інструменти дипломатичного тиску.

При цьому чиновник акцентував увагу на тому, що Штати не мають наміру змінювати своєї позиції щодо ситуації з СП-2. Трубопровід розглядається як геополітичний проект Москви, завдання якого - підрив безпеки України і держав східного флангу Північноатлантичного альянсу.читайте такожЗаклик до Байдена вдарити по СП-2: у Сенаті США переполох через російський газопровід

"Ми проти трубопроводу, який розглядаємо як геополітичний проект Росії, який загрожує європейській енергетичній безпеці і фактично підриває безпеку наших близьких партнерів, у тому числі України та інших країн на східному фланзі НАТО", - додав Прайс, підкресливши, що Вашингтон ставить перед собою завдання не дати можливості Росії використовувати газопровід у якості політичної зброї проти інших країн.

Нагадаємо, канцлерка ФРН Ангела Меркель заявляла, що німецька сторона веде конструктивні перемовини з США щодо запуску Північного потоку-2. При цьому у Берліні і Вашингтоні підтримують збереження транзиту газу через територію України.

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Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський на початку червня під час зустрічі з американською делегацією у Києві закликав США і Європейський Союз докласти максимальних зусиль для зупинки Північного потоку-2. Газопровід, згідно з офіційною позицією Києва, несе загрозу національній безпеці української держави.

Глава німецької партії Християнсько-Демократичний союз, кандидат на пост Федерального канцлера Армін Лашет заявляв, що Європа зможе відключити газопровід СП-2 у тому випадку, якщо Росія використовуватиме його у якості зброї проти України.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром вже почав шантажувати Захід, вимагаючи схвалення Північного потоку-2. Росіяни знизили прокачування газу через українську ГТС і фактично поставили Європі ультиматум.

Колишній глава МЗС України, дипломат Костянтин Грищенко вважає, що якщо після виборів до парламенту Німеччини новим канцлером стане кандидат від Партії зелених, запуск газопроводу Північний потік-2 можуть відкласти на декілька років.