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Погрози про "червоні лінії" з Кремля: у США зробили заяву щодо вступу України до НАТО

29 вересня 2021, 13:16

Кожна країна має право самостійно вирішувати, чи вступати їй до Північноатлантичного альянсу, заявили в Держдепі.

Україна США
США підтримують курс України на вступ до НАТО - Держдеп / УНІАН

Офіційний Вашингтон підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Кожна держава має право самостійно ухвалювати рішення щодо інтеграції до колективного блоку безпеки Заходу. США підтримують курс Києва на вступ до НАТО. Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс.

У Twitter-акаунті відомства він написав про те, що у держав є самостійне право вирішувати питання, пов'язані зі вступом до Північноатлантичного альянсу. У Вашингтоні, у свою чергу, підтримують територіальну цілісність, суверенітет і прагнення України щодо інтеграції до колективного блоку безпеки Заходу.читайте такожВ Альянсі блокують Україні шлях до НАТО: Кулеба різко заявив про сценарій Києва щодо країн-бунтарів

"Кожна країна має суверенне право визначати свій власний вибір щодо колективної безпеки. Ми запевняємо в нашій незмінній підтримці суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України", - підкреслив Прайс у відповідь на заяву з Кремля про те, що "розширення військової інфраструктури НАТО" на територію української держави є питанням за межею "червоних ліній" для Москви.

Україна і НАТО

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про те, що на території України, мовляв, створюються "навчально-тренувальні табори", які насправді нібито є "базами НАТО". Політик сказав, що він та Путін домовилися реагувати на такі явища, щоб не допустити базування іноземних військ біля кордонів РБ і РФ.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що спільні дії Росії та Білорусі у відповідь на нібито "розміщення військ НАТО в Україні" повинні убезпечити російську і білоруську держави. При цьому, за його словами, передислокація військ Заходу на територію України сприйматиметься Москвою як перетин "червоних ліній".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що у Києві прийматимуть самостійні рішення щодо того, які дії робити з метою забезпечення безпеки своєї держави та Європи. Як підкреслив дипломат, "червоні лінії" Москви обмежуються територією Росії.

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