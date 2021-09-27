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"Україна – це новий фронт": Лукашенко разом з Путіним вибухнув загрозою Києву через НАТО

27 вересня 2021, 13:37

В Україну "тягнуть" війська НАТО, що загрожує розміщенням ракет біля кордонів Білорусі і Росії, сказав Олександр Лукашенко.

Путін Лукашенко
Домовилися з Путіним, що треба робити якісь дії у відповідь на війська НАТО в Україні - Лукашенко / Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про нібито розгортання американських військ біля кордонів республіки. За його словами, новим фронтом стає Україна, на території якої, мовляв, з'являються тренувальні табори, де "цілеспрямовано навчають роботі" щодо білоруської державі. Під виглядом таборів в Україні нібито з'являються бази НАТО. У зв'язку з цим він і президент РФ Володимир Путін мають намір реагувати на такі "дії", щоб уникнути появи "іноземних військ" біля кордонів держав.

Як повідомляє Белта, він сказав про те, що біля кордонів Білорусі створюється "несприятлива" обстановка. У Польщі, мовляв, розміщуються американські війська, а через Україну і нібито появу в країні "навчально-тренувальних таборів" щодо Білорусі, й зовсім відкривається "новий фронт".читайте також"На вилах би винесли Зеленського": Лукашенко пригрозив разом з Путіним за добу вдарити по Україні

"Ясно, що це ж не проти Німеччини розгортаються ці війська. Притому іноземних держав, насамперед США. Ми бачимо, як пищом лізе Литва у кожну щілину, щоб показати свою відданість НАТО і США. Але найсумніше - це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Ми бачимо, що вони коять", - стверджує Лукашенко.

Крім того, Лукашенко і російський президент Володимир Путін обговорили питання, пов'язане з, мовляв, розміщенням військ Північноатлантичного альянсу на території України. Москва і Мінськ мають намір вжити заходів у відповідь.

"Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази Сполучені Штати створюють в Україні. Зрозуміло, що нам треба на це реагувати... домовилися, що там треба робити якісь дії", - цитує його пресслужба.

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Також глава Білорусі підкреслив, що якщо РБ і Росія не відреагують, біля кордонів держав, мовляв, може статися негативна ситуація "аж до розміщення ракет відповідної дальності".

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Заяви Лукашенка про Україну

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово допускав жорсткі заяви на адресу України. Зокрема, раніше він казав про готовність визнати окупований Крим територією Росії. За словами глави РБ, у нього "розв'язані руки" у цьому питанні через проблеми у відносинах з офіційним Києвом.

Лукашенко звинувачував президента України Зеленського у тому, що український гарант нібито особисто "постачав бойовиків", "зброю" і "вибухівку" на територію Білорусі.

Також Лукашенко погрожував зважитися на перетин білорусько-українського кордону, щоб отримати "90% підтримки українців" і нібито "повернути Україну". Прийти до країни він обіцяв без зброї.

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НАТО Олександр Лукашенко Володимир Путін новини України новини Білорусі
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