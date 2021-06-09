Україна володіє всіма необхідними інструментами для приєднання до НАТО - Блінкен

Ентоні Блінкен зробив заяву про членство України в НАТО / Reuters

У США вважають, що Україна вже володіє всіма інструментами, які необхідні для потенційного приєднання до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Вашингтон підтримує Україну, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен 8 червня на слуханнях у Комітеті у закордонних справах Сенату Конгресу.

"Ми підтримуємо членство України в НАТО. У неї наразі є всі потрібні їй інструменти (для приєднання до Альянсу, - ред.)", - заявив глава Держдепу.

За словами Блінкена, "з моменту створення плану дій з отримання членства в Північноатлантичному альянсі було розроблено низку інших дуже важливих інструментів, щоби сприяти підготовці країн до можливого членства в НАТО, включаючи щорічну програму, вигоди з якої отримує Україна".

читайте також"Немає сенсу дивитися в бінокль": Зеленський закликав НАТО вирішити питання членства України в НАТО"За нашою оцінкою, в України є всі інструменти, які їй необхідні, щоби продовжувати рухатися вперед у цьому напрямку", - сказав він.

При цьому Блінкен визнав, що далеко не всі учасники Північноатлантичного Альянсу були б готові проголосувати за надання Києву цього плану.

"Сам план дій щодо набуття членства повинен бути розроблений при повному консенсусі всіх країн-членів НАТО. Вважаю, що деякі держави (Альянсу, - ред.) зараз це підтримують меншою мірою, ніж інші", - зазначив держсекретар США.

Рішення про початок програми приєднання до НАТО Грузії та України було ухвалено на саміті Альянсу в 2008 році в Бухаресті.

Переговори Зеленського і Байдена

8 червня вчора відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Американський президент поговорив із Зеленським перед тим, як зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Спочатку в Офісі президента заявили, що глава Білого дому нібито акцентував на повній підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання країні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Пізніше з релізу Офісу президента довелося прибрати слова, що президент США нібито підтримав євроатлантичну інтеграцію України, а також надання їй Плану дій щодо членства в НАТО.

Пізніше Зеленський заявив, що в таких справах "слова - не важливі, а важливі конкретні вчинки".

"Слова - не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні – це питання бажання лише самого Альянсу. Якщо отримає - значить нас там дійсно бачать. Якщо не отримає - це теж цілком конкретна відповідь", - сказав президент України.

Питання ПДЧ в НАТО для України