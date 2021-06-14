Україна "стягнула" війська до Донбасу: Путін вибухнув новим звинуваченням на адресу Києва

Україна продовжує "підтягувати" війська до Донбасу - Путін / Reuters

Російський президент Володимир Путін виступив зі звинуваченням на адресу України в нібито "підтягуванні" військового контингенту і техніки до Донбасу. При цьому він пояснив початок нових навчальних маневрів російської армії перекиданням американських військових до південного кордону Росії.

Як розповів глава РФ в інтерв'ю американському телеканалу NBC, розшифровку якого наводить пресслужба Кремль, Україна, мовляв, за його словами, постійно посувала свої війська і військову техніку до зони військового конфлікту на Донбасі.

"Сама Україна постійно підтягувала так, по-моєму, і зараз продовжує ще - і особовий склад, і військову техніку до району конфлікту на південному сході України, до Донбасу", - сказав Путін.

При цьому він додав, що американці перекинули до південних кордонів російської держави в рамках навчань НАТО, тому росіяни оголосили свої маневри. Однак, за його словами, наразі немає приводу для хвилювань, тому що Росія не перекидає війська до кордонів США.читайте такожПутін вибухнув вимогою до України щодо Донбасу і зробив заяву про "ЛДНР"

"А ось що відбувається зараз: наразі на наших південних кордонах відбуваються навчання Defender Europe. 40 тисяч особового складу, 15 тисяч одиниць військової техніки, частина з них перекинута з американського континенту прямо до наших кордонів. Ми перекинули свою техніку до американських кордонів? Ні. А чого ви хвилюєтеся?" - підкресливши Володимир Путін.

Нагадаємо, наприкінці березня в Генштабі ЗСУ заявили, що Росія стягнула війська в прикордонні з Україною райони. Росіяни присутність військового контингенту пояснювали військовими навчаннями. Російський міністр оборони Сергій Шойгу 23 квітня заявив, що маневри закінчені, і оголосив про повернення військ в пункти їх постійної дислокації.

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 20 травня оголосив про те, що Офіс глави держави вже веде перемовини з Кремлем щодо організації зустрічі українського глави держави з Володимиром Путіним.

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що діалог щодо цього йде. Перемовини веде заступник голови АП РФ Дмитро Козак. Однак Пєсков засумнівався в тому, що зустріч Путіна і Зеленського відбудеться.

На думку Зеленського, перемовини щодо вирішення російсько-українського конфлікту на Донбасі треба вести на декількох напрямках: шляхом діалогу з Путіним, в рамках нормандського формату і на майданчику за участю США.

Радник глави Офісу президента, спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович вважає, що Зеленський і Путін можуть домовитися щодо питань відносно Донбасу. Втім, вирішити питання з "ДНР" і "ЛНР" буде дуже складно.