Україна в "лігві" Лукашенка: Росія вибухнула умовою діалогу щодо Донбасу

Повернення перемовин щодо Донбасу до Мінська допоможе покращити ситуацію в регіоні - Гризлов / УНІАН

Москва виступає за повернення реального формату перемовин у рамках Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу у Мінську. Російська сторона вважає, що для цього є всі умови, а подібний діалог посприяє результативності дискусії. Нібито ОБСЄ підтримує таку ініціативу, а заперечень з боку Києва, мовляв, заявлено не було. Більшість реальних домовленостей було досягнуто під час перемовин у столиці Білорусі. Про це заявив глава російської делегації в ТКГ Борис Гризлов.

Як повідомляє ТАСС, політик розповів про те, що очне засідання перемовної групи заплановано на 26 серпня. Можливості для реалізації заходу існують, а Росія виступила з ініціативою повернення перемовин у реальний формат ще на попередньому засіданні ТКГ.

"Наприкінці серпня заплановано чергове засідання контактної групи. На попередньому засіданні російська делегація виступила з ініціативою провести наступну зустріч у Мінську в очному форматі. Прийшов час повернутися до очного режиму роботи. Всі можливості для цього є. Повернення до такого діалогу допоможе покращити ситуацію в регіоні", - сказав Гризлов.

При цьому він стверджує, що ОБСЄ і представники бойовиків "ЛДНР" підтримують таку пропозицію, а Київ, нібито, заперечень не представив.

"Заперечень з боку Києва не пролунало. Відповідальність за конструктивне продовження перемовин наразі повністю лежить на офіційному Києві", - додав політик.

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Також він стверджує, що саме в живому форматі на перемовинах у Мінську сторонам вдавалося досягти результатів з низки ключових питань, серед яких обмін полоненими, розведення сил і припинення вогню.читайте такожМир на Донбасі в обмін на "формулу Штайнмаєра": Україна поставила Росії умову

"На Мінському майданчику свого часу була забезпечена робота не тільки контактної групи, а й лідерів нормандського формату", - підкреслив Борис Гризлов.

Перемовини щодо Донбасу у Мінську

Україна виступає проти продовження діалогу щодо Донбасу у Мінську. Офіційний Київ не визнає Олександра Лукашенка президентом республіки Білорусь.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що Білорусь більше не може надавати нейтральний перемовний майданчик, а Мінськ використовує ворожу риторику щодо України. Перемовини щодо Донбасу в білоруській столиці у таких умовах неможливі.

Радник делегації Києва в ТКГ Олексій Арестович раніше сказав, що Україна не підтримує ідею Росії щодо повернення до реальних перемовин у Мінську. Причиною тому є епідемія COVID-19 і невизнання Лукашенка президентом Білорусі.