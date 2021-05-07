Київ виходить з орбіти інтересів США: ЗМІ дізналися деталі візиту Блінкена

Блінкен вимагає від Києва проведення реформ - ЗМІ / Фото Reuters

Глава американського Держдепу Ентоні Блінкен обіцяв Україні додаткові постачання озброєнь із США. Однак про конкретні обіцянки з боку представників Вашингтона мови не йшло. Штати, як і раніше, рішуче підтримують українську державу, проте сьогодні американська влада в якості головної геополітичної проблеми розглядає протистояння Вашингтона з Пекіном, а не українське питання.

У матеріалі The Washington Post, присвяченому візиту Блінкена до Києва, йдеться про те, що в обіцянках американців щодо постачання нової зброї Україні не було жодної конкретики. США готові допомагати, проте наразі не прийняли остаточного рішення щодо цього питання.

"Оскільки на кордоні залишається 80 000 російських військовослужбовців, заява Блінкена про підтримку Росії дуже важлива, але адміністрації Байдена доведеться вирішити, який обсяг військової допомоги вона готова надати Україні", - прокоментувала ситуацію експерт щодо Росії з Джорджтаунського університету Анджела Стент.

При цьому журналісти WP вважають, що незважаючи на підтримку американською державою України, українське питання для Вашингтона не знаходиться на першому місці. США стурбовані конкуренцією з Китаєм, яку розглядають як "найважливішу проблему 21 століття".читайте такожУ Зеленського зробили заяву за підсумками візиту Блінкена до Києва

"Хоча Україна користується рішучою підтримкою американських законодавців, її зв'язок з національними інтересами США слабший, ніж раніше", - вважають американські журналісти.

Також підкреслюється, що Блінкен піддав критиці "відому корумпованість політичної системи Києва" після звільнення Коболєва з поста глави НАК Нафтогаз, і закликав українську владу прискорити процес проведення реформ щодо судової системи, корпоративного управління та забезпечення незалежності НАБУ.

Візит Блінкена в Україну