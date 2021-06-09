"Україна за винятком Донбасу окупована Заходом": білоруські пропагандисти розлютилися в ефірі

Білоруські пропагандисти розлютилися в ефірі з приводу України / ctv.by/

На Білоруському державному телебаченні пропагандисти вибухнули звинуваченнями на адресу України і образами на адресу її влади. Якийсь магістр політичних наук Віктор Саєвич стверджує, що Україна, Крім Донбасу, окупована країнами Заходу.

"На жаль, нинішня Україна, скажемо чесно, знаходиться під окупацією. Київ і більша частина України, за винятком Донбасу, - це все окуповано колективним Заходом. Немає абсолютно ніякої самостійності. У Києві робитимуть рівно те, що їм скажуть. У Києві немає президента, уряду - там є бургомістр, який призначається з Вашингтона, може, і Брюссель якийсь вплив робить. Тому якщо ми любимо, а я думаю, ми любимо і поважаємо братський народ, який живе в Україні, то ми повинні звільнити Україну, як би це не звучало голосно. Зараз всі чекали, коли було загострення в Донбасі, – ось-ось, зараз російська армія", − сказав він.

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Нагадаємо, раніше в ефірі білоруського телеканалу Білорусь 1 ведучий передачі панорама прокоментував позицію України по відношенню до білоруської влади.

Говорячи про події в сусідній країні, він назвав Україну країною "понівеченою демократією".

При цьому співробітник Білоруської державної телекомпанії порадив Україні спочатку вирішити проблеми всередині своєї країни, а потім давати поради Білорусі.

Крім того, на телебаченні в Білорусі сюжет про події в Україні протитрували написом "колишня УРСР".