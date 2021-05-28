Україна закриває своє небо для літаків Білорусі

Літаки, які зареєстровані в реєстрах Білорусі, не тільки не зможуть сідати в аеропортах України, а й пролітати над її територією транзитом.
Україна закриває свій повітряний простір для літаків Білорусі на додаток до розриву авіасполучення.
На позачерговому засіданні в п'ятницю Кабінет міністрів схвалив відповідну заборону. Вона набуде чинності з 00:00 29 травня, пише РБК-Україна з посиланням на джерело в уряді.
Міністерству інфраструктури та Украероруху вже дано відповідне протокольне доручення.
Тобто тепер літаки, які зареєстровані в реєстрах Білорусі, не тільки не зможуть сідати в аеропортах України, а й пролітати над українською територією транзитом.
Нагадаємо, Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Таке рішення прийнято через інцидент із літаком авіакомпанії Ryanair.
Посольство Білорусі направило до МЗС України офіційну ноту з приводу припинення Києвом авіасполучення з Мінськом. Білоруси стверджують, що інцидент із літаком Ryanair не має нічого спільного з українською державою і називають таке рішення абсурдним.
Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.
- 26 травня Польща закрила своє небо для білоруських літаків. Рада міністрів прийняла заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, які використовуються перевізниками з Білорусі.