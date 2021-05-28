Україна закриває своє небо для літаків Білорусі / Reuters

Україна закриває свій повітряний простір для літаків Білорусі на додаток до розриву авіасполучення.

На позачерговому засіданні в п'ятницю Кабінет міністрів схвалив відповідну заборону. Вона набуде чинності з 00:00 29 травня, пише РБК-Україна з посиланням на джерело в уряді.

Міністерству інфраструктури та Украероруху вже дано відповідне протокольне доручення.

Тобто тепер літаки, які зареєстровані в реєстрах Білорусі, не тільки не зможуть сідати в аеропортах України, а й пролітати над українською територією транзитом.

Нагадаємо, Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Таке рішення прийнято через інцидент із літаком авіакомпанії Ryanair.

Посольство Білорусі направило до МЗС України офіційну ноту з приводу припинення Києвом авіасполучення з Мінськом. Білоруси стверджують, що інцидент із літаком Ryanair не має нічого спільного з українською державою і називають таке рішення абсурдним.

Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську: