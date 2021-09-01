Громадяни України записали відеозвернення до Зеленського з проханням про евакуацію з Афганістану

Українці попросили Зеленського про евакуацію з Афганістану / фото Facebook / Катерина Сергацкова

Днями американська армія завершила виведення свого контингенту з Афганістану – така була домовленість з "Талібаном". Таліби стверджують, що і після цього терміну вони дозволять евакуюватися всім охочим, проте до них вже повністю перейшов контроль над аеропортом Кабула.

Сьогодні стало відомо, що кілька десятків громадян України афганського походження, які залишилися в захопленому Кабулі, записали відеозвернення президенту Володимиру Зеленському з проханням евакуювати їх сім'ї з Афганістану.

"Тут навколо мене всі громадяни України, у них всі паспорти. Ми знаходимося в Кабулі в дуже небезпечній ситуації", – йдеться у відеозверненні, в якому десятки людей з українськими прапорами і закордонними українськими паспортами в руках просять забрати їх, передає портал "Заборона".

У ролику, чоловік, на ім'я Сафі Замаром розповів, що їм не вдалося потрапити на евакуаційні рейси через загрозу терактів. Їх зупиняли і обшукували таліби. Крім того, у них було всього 50 хвилин, щоб дістатися до аеропорту, але цього часу було занадто мало. Тому вони звернулися до Зеленського з проханням допомогти їм покинути Афганістан.

Евакуація з Афганістану