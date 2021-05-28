Україна не отримає ядерного статусу, а "еліта обісреться" - Юрій Романенко

Це маячня, ніякого ядерного статусу в України не буде. У неї немає ні вчених, ні ресурсів, ні волі, щоб грати в такі ігри.
Керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко розповів, чи варто нашій країні відновлювати свій ядерний статус.
"Це маячня, ніякого ядерного статусу в України не буде. У неї немає ні вчених, ні ресурсів, ані волі, щоб грати у такі ігри. Україні пригрозять пальцем - і українська еліта тут же обісреться. Немає в Україні еліти, яка була б здатна реалізовувати такі великі і складні проєкти. Припиняйте марити: не буде ніколи в України ядерного статусу. У такому стані, як зараз, вона ніколи не буде здатною отримати ядерну зброю", - сказав експерт під час чату на Главреді.
Ядерна угода Росії і США
- Президент США Джо Байден і російський глава держави Володимир Путін 26 січня провели телефонні переговори, в ході яких сторони обговорили питання продовження угоди про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
- 29 січня президент РФ Путін підписав закон про продовження договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) між Москвою і Вашингтоном на 5 років. У Кремлі підкреслили, що такі заходи відповідають національним інтересам Росії.
- Договір СНО-3 був продовжений Вашингтоном і Москвою на 5 років - до 5 лютого 2026 року. У Держдепі заявили, що США планують провести додаткові переговори з Росією про ефективність контролю над озброєннями.
Автор: Катерина Трохимчук