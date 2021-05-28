Україна не отримає ядерного статусу, а "еліта обісреться" - Юрій Романенко

Чи потрібен Україні ядерний статут розповів Юрій Романенко / УНІАН

Керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко розповів, чи варто нашій країні відновлювати свій ядерний статус.

"Це маячня, ніякого ядерного статусу в України не буде. У неї немає ні вчених, ні ресурсів, ані волі, щоб грати у такі ігри. Україні пригрозять пальцем - і українська еліта тут же обісреться. Немає в Україні еліти, яка була б здатна реалізовувати такі великі і складні проєкти. Припиняйте марити: не буде ніколи в України ядерного статусу. У такому стані, як зараз, вона ніколи не буде здатною отримати ядерну зброю", - сказав експерт під час чату на Главреді.

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