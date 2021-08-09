Україні - пряма дорога до НАТО: у Британії оголосили про "вирішене питання" щодо інтеграції у Альянс

Київу дорікнули у відсутності реформ на шляху до Північноатлантичного альянсу.
Держави НАТО підтримують інтеграцію України до колективного блоку безпеки Заходу. Питання того, чи може держава приєднатися до Альянсу, можна сказати, вирішене. Розмови про євроатлантичну інтеграцію з Києвом йдуть, однак прогресу за умовами, які має виконати українська держава, нааразі немає. Про це заявила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.
"Зрозуміло, що держави НАТО підтримують прагнення України приєднатися до НАТО. Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися, вже вирішене в принципі. Питання у тому, що для цього потрібно. І ось розмови про це з українською стороною відбуваються регулярно, а зрушень немає", - сказала британська дипломатка і посол контактного посольства НАТО у 2021 році Сіммонс у інтерв'ю ВВС Україна.
читайте такожДорога України до НАТО і ЄС в обмін на СП-2: США і Європа прийняли потужне рішення на підтримку КиєваЗа її словами, залученість України до операцій НАТО вже знаходиться на серйозному рівні. Проблеми фіксується в галузі інституційних реформ, які треба виконати на шляху до Альянсу. У низці сфер залишається більше роботи, ніж за іншими напрямками.
Одна з вимог блоку - інституційна реформа у сфері оборони. Крім того, Україна повинна реалізувати судову реформу і провести реорганізацію в секторі безпеки.
"На додаток, статус "Партнера розширених можливостей" і План дій щодо членства чітко свідчать: є супутні реформи, в яких також повинен бути прогрес. Це судова реформа і реформа сектору безпеки", - підкреслила Мелінда Сіммонс.
Інтеграція України до НАТО
Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Джо Байденом 7 червня запропонував Вашингтону створити дорожню карту щодо вступу України до Північноатлантичного альянсу. Алгоритм повинен включати спеціальний покроковий план, чітко прив'язаний до календарних дат.
14 червня Зеленський звернувся до Байдена з питанням про те, чи бачить Захід Україну в НАТО у найближчій перспективі, і коли Київ отримає ПДЧ до Північноатлантичного альянсу.
За підсумками саміту НАТО 14 червня в Альянсі сказали, що Україна вступить до блоку безпеки Заходу шляхом надання ПДЧ. Однак коли конкретно буде ПДЧ, в організації не сказали.
Президент США Джо Байден пізніше заявив, що Україну наразі не бачать в НАТО. Причиною тому, на думку господаря Білого дому, є корупція.
7 липня в Альянсі сказали, у НАТО немає конкретних вимог щодо надання ПДЧ. Це питання політичного, а не технічного характеру. Однак Києву слід розуміти, що і організація повинна бути готова до інтеграції української держави.