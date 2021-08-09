Україні - пряма дорога до НАТО: у Британії оголосили про "вирішене питання" щодо інтеграції у Альянс

Держави Альянсу підтримують вступ України до НАТО - посол Британії / УНІАН

Держави НАТО підтримують інтеграцію України до колективного блоку безпеки Заходу. Питання того, чи може держава приєднатися до Альянсу, можна сказати, вирішене. Розмови про євроатлантичну інтеграцію з Києвом йдуть, однак прогресу за умовами, які має виконати українська держава, нааразі немає. Про це заявила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Зрозуміло, що держави НАТО підтримують прагнення України приєднатися до НАТО. Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися, вже вирішене в принципі. Питання у тому, що для цього потрібно. І ось розмови про це з українською стороною відбуваються регулярно, а зрушень немає", - сказала британська дипломатка і посол контактного посольства НАТО у 2021 році Сіммонс у інтерв'ю ВВС Україна.

читайте такожДорога України до НАТО і ЄС в обмін на СП-2: США і Європа прийняли потужне рішення на підтримку КиєваЗа її словами, залученість України до операцій НАТО вже знаходиться на серйозному рівні. Проблеми фіксується в галузі інституційних реформ, які треба виконати на шляху до Альянсу. У низці сфер залишається більше роботи, ніж за іншими напрямками.

Одна з вимог блоку - інституційна реформа у сфері оборони. Крім того, Україна повинна реалізувати судову реформу і провести реорганізацію в секторі безпеки.

"На додаток, статус "Партнера розширених можливостей" і План дій щодо членства чітко свідчать: є супутні реформи, в яких також повинен бути прогрес. Це судова реформа і реформа сектору безпеки", - підкреслила Мелінда Сіммонс.

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Інтеграція України до НАТО

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Джо Байденом 7 червня запропонував Вашингтону створити дорожню карту щодо вступу України до Північноатлантичного альянсу. Алгоритм повинен включати спеціальний покроковий план, чітко прив'язаний до календарних дат.

14 червня Зеленський звернувся до Байдена з питанням про те, чи бачить Захід Україну в НАТО у найближчій перспективі, і коли Київ отримає ПДЧ до Північноатлантичного альянсу.

За підсумками саміту НАТО 14 червня в Альянсі сказали, що Україна вступить до блоку безпеки Заходу шляхом надання ПДЧ. Однак коли конкретно буде ПДЧ, в організації не сказали.

Президент США Джо Байден пізніше заявив, що Україну наразі не бачать в НАТО. Причиною тому, на думку господаря Білого дому, є корупція.

7 липня в Альянсі сказали, у НАТО немає конкретних вимог щодо надання ПДЧ. Це питання політичного, а не технічного характеру. Однак Києву слід розуміти, що і організація повинна бути готова до інтеграції української держави.