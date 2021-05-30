Полетіла в прірву на 100 метрів: оприлюднено подробиці загибелі української альпіністки в Туреччині

Оприлюднено подробиці загибелі української альпіністки в Туреччині / Група Пошук Яни Кривошеї у Фейсбук

Стали відомі нові подробиці про загиблу в Туреччині 42-річну українку Яну Кривошею, яку через місяць пошуків знайшли мертвою у горах. Хоча спочатку було кілька версій її зникнення, але викрадення не підтвердилося.

Як розповіла дружина брата загиблої Євгенія, поліція поки не оголосила офіційну версію загибелі альпіністки.

"Це дуже велике горе для нашої сім'ї, але все ж дуже важливо, що ми її знайшли, тому що людина, зникла безвісти – це набагато важче... З приводу того, що сталося на горі - поліція поки не видала офіційну версію, але за нашими здогадками сталося наступне: 2 травня Яна об 11:15 була на вершині, там вона робить фото, й орієнтовно о 12-й вона починає спуск", - розповіла у соцмережі Євгенія.

Вона додала, що далі Яна на спуску перший час йшла за маршрутом, але потім збилася і взяла правіше, ніж треба, і вийшла на помилкове ребро.

"За деякий час вона розуміє, що йде не за маршрутом (в цей момент вона звірялася з картами), і вирішує не повертатися на вершину, щоб вийти на правильне ребро (як і потрібно було зробити), а траверснути на північ. У цей момент вона не оцінила небезпеку спуску, і, ймовірніше, або покотилася на сипучці до обриву, або – підійшла, щоб подивитися занадто близько і впала, полетівши у прірву на 100 метрів", – сказала Євгенія.

Унаслідок падіння загибла опинилася в ущелині, яку не видно ні зверху на маршруті, ні дрону, який не може підлетіти досить близько: втрачає управління через ребро, яке закриває ущелину.

Тіло Яни Кривошеї ще не доставили до України.

читайте такожУ Росії тіло зірки Глухаря знайшли через місяць після смертіРаніше повідомлялося, у Туреччині знайшли мертвою українку, яка пропала на початку травня. Тіло 42-річної альпіністки з Одеси Яни Кривошеї виявили біля вершини гори Геіксіврісі у п'ятницю, 28 травня.

За попередньо інформацією, одеситка впала з прямовисних скель та загинула.

Після того, як тіло загиблої альпіністки було знято зі скель командою пошуково-рятувальних служб, його доставили до Інституту судової медицини для встановлення точних причин смерті.

Брат альпіністки Яни Кривошеї, яка пропала в горах у Туреччині, був схильний до версії викрадення дівчини.