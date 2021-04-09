принц Філіп Маунтбеттен / Reuters

У віці 99 років помер чоловік британської королеви - принц Філіп. Про це повідомляється на сторінці королівської сім'ї в Twitter.

"З глибоким сумом Її Величність королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку", - йдеться в тексті.

У країні приспущені прапори, не прийматимуть нових законів, оскільки королева не займатиметься державними справами.

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