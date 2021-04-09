Чоловік британської королеви Єлизавети II з династії Віндзорів, фактичний принц-консорт, Філіп Маунтбеттен помер в Англії, трохи не доживши до століття.
У віці 99 років помер чоловік британської королеви - принц Філіп. Про це повідомляється на сторінці королівської сім'ї в Twitter.
"З глибоким сумом Її Величність королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку", - йдеться в тексті.
У країні приспущені прапори, не прийматимуть нових законів, оскільки королева не займатиметься державними справами.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Принц грецький і данський Філіп Баттенберг одружився зі спадкоємицєю британського престолу принцесі Єлизаветі в 1947 році. Саме тоді він англіфікував своє прізвище на Маунтбеттен.
- Бабуся Філіпа з боку батька - Ольга Костянтинівна Романова, онука Миколи I. Принц Філіп служив на флоті і брав участь у Другій світовій війні.
- У шлюбі у Філіпа і Єлизавети народилося четверо дітей: Чарльз, принц Уельський (народився в 1948 році), принцеса Анна (народилася в 1950 році), принц Ендрю, герцог Йоркський (народився в 1960 році) і принц Едвард, граф Уессекський (народився в 1964 році).
- В останні роки принц Філіп мав проблеми зі здоров'ям. Три роки тому, в квітні 2018 року, він був доставлений в медустанову імені короля Едуарда VII в Лондоні – для проведення операції на стегні.
- У січні 2019 року принц Філіп, будучи за кермом позашляховика, потрапив у ДТП поблизу Сандрінгемського палацу на сході Англії. З перевернутого транспортного засобу чоловік королеви вибрався самостійно, йому допомогли очевидці аварії.
Автор: Дмитро Відоменко