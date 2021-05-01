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Помер продюсер, який першим серйозно просунув Аллу Пугачову

1 травня 2021, 19:50

Перший продюсер Пугачової помер сьогодні у віці 77 років.

Плоткін помер 1 травня 2021 року
Михайло Плоткін помер / Скріншот

Російський промоутер Хізрі Байтазієв повідомив, що помер Михайло Плоткін – його друг. Плоткін був першим продюсером примадонни – це співачка Алла Пугачова.

Плоткін помер у суботу, 1 травня, о 8:20, написав Байтазієв на своїй сторінці в Instagram.

Промоутер зазначив, що дружив з Плоткіним понад 30 років.

"...не стало видатної людини... Людини-легенди, патріарха нашого естрадного цеху, що стояв біля витоків створення таких колективів як Лейся, песня, Веселые ребята, Самоцветы...", – додав він.

Плоткін помер на 78-му році життя.

Михайло Плоткін – головні факти з біографії та серйозна допомога Аллі Пугачовій

Плоткін народився 20 квітня 1944 року у Москві (тоді була столицею СРСР), пише Вікіпедія.

У 14 років працював в одній з вистав циганського театру Ромен, у якій грав його батько. У 20 років почав працювати в естрадній сфері – був робочим сцени у популярного гумористичного дуету Шуров та Рикунін.

Пізніше почав займатися організацією виступів. У 1969 році організував тур циркової трупи Тюменською області, у якому Алла Пугачова брала участь як акомпаніатор.

Був адміністратором вокально-інструментальних ансамблів Веселые ребята та Самоцветы. Був співзасновником та адміністратором ВІА Лейся, песня. Був засновником та художнім керівником ВІА Надежда.

Плоткін в інтерв'ю Общественному телевидению России у 2019 році розповідав, як серйозно допоміг Пугачовій у кар'єрі.

"...Ми створили групу Бумажный кораблик, і потрібна була дівчинка-піаністка і привели дівчинку... – Аллочку Пугачову... вона мені шалено сподобалася...", – говорив він.

Продюсер стверджував, що у начальниці головного фінансового відділу Росконцерту просив, щоб Пугачовій платили якомога більше за концерти.

Артистка не мала ставки, а після прохання Плоткіна почала отримувати як вокалістка й мала доплату за акомпанемент.

Алла Пугачова Михайло Плоткін
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