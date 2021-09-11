Вмирають в 11 разів частіше: у США з'ясували, що загрожує не вакцинованим від COVID-19

Нещеплені в 4,5 рази швидше заразяться коронавірусом, ніж люди, які пройшли повний курс вакцинації.
В американському центрі з контролю і профілактики захворювань (CDC) зробили нову заяву з приводу вакцинації для захисту від коронавірусу.
За словами директора CDC Рошель Валенскі, люди, які щепилися від COVID-19, в 11 разів менше схильні до ризику смерті в разі зараження коронавірусом, повідомляє The Hill.
"Як ми демонструємо дослідженням за дослідженням, вакцинація ефективна", - сказала вона.
Що відомо про дослідження ефективності вакцинації від COVID-19
Відзначається,що в дослідженні були задіяні понад 600 тис. осіб.
У CDC уточнили, що невакциновані з ймовірністю більш ніж в 10 разів більшою, ніж щеплені, можуть бути госпіталізовані при зараженні коронавірусом. Також нещеплені в 4,5 рази швидше заразяться їм, ніж люди, які пройшли повний курс вакцинації.
The Hill зазначає, що ця інформація з'явилася незабаром після того, як президент США Джо Байден у своєму телезверненні до нації в четвер оголосив розпорядження, згідно з яким всі держслужбовці повинні бути вакциновані від COVID-19. Ця ж вимога застосовується до співробітників компаній-підрядників федеральної влади.
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Трохи більше 75% дорослих американців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19. Повністю щеплені від коронавірусу більше 64% населення США.
Нагадаємо, експерти виявили, що насправді було у вакцині Moderna, якою отримували щеплення японці. Виявилося, що це - нержавіюча сталь. Раніше через невідомі частинки в країні призупинили використання трьох партій цієї вакцини.