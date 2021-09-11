УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Вмирають в 11 разів частіше: у США з'ясували, що загрожує не вакцинованим від COVID-19

11 вересня 2021, 15:31

Нещеплені в 4,5 рази швидше заразяться коронавірусом, ніж люди, які пройшли повний курс вакцинації.

Вакцинація
З'явилося нове дослідження про ефективність вакцин від COVID-19 / УНІАН

В американському центрі з контролю і профілактики захворювань (CDC) зробили нову заяву з приводу вакцинації для захисту від коронавірусу.

За словами директора CDC Рошель Валенскі, люди, які щепилися від COVID-19, в 11 разів менше схильні до ризику смерті в разі зараження коронавірусом, повідомляє The Hill.

"Як ми демонструємо дослідженням за дослідженням, вакцинація ефективна", - сказала вона.

Що відомо про дослідження ефективності вакцинації від COVID-19

Відзначається,що в дослідженні були задіяні понад 600 тис. осіб.

У CDC уточнили, що невакциновані з ймовірністю більш ніж в 10 разів більшою, ніж щеплені, можуть бути госпіталізовані при зараженні коронавірусом. Також нещеплені в 4,5 рази швидше заразяться їм, ніж люди, які пройшли повний курс вакцинації.

Реклама

The Hill зазначає, що ця інформація з'явилася незабаром після того, як президент США Джо Байден у своєму телезверненні до нації в четвер оголосив розпорядження, згідно з яким всі держслужбовці повинні бути вакциновані від COVID-19. Ця ж вимога застосовується до співробітників компаній-підрядників федеральної влади.

читайте також"Країни повинні ділитися вакциною": у ВООЗ розповіли, що допоможе людству перемогти коронавірус

Трохи більше 75% дорослих американців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19. Повністю щеплені від коронавірусу більше 64% населення США.

Нагадаємо, експерти виявили, що насправді було у вакцині Moderna, якою отримували щеплення японці. Виявилося, що це - нержавіюча сталь. Раніше через невідомі частинки в країні призупинили використання трьох партій цієї вакцини.

viber
COVID-19 коронавірус новини вакцина від коронавірусу вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Вмирають в 11 разів частіше: у США з'ясували, що загрожує не вакцинованим від COVID-19». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Місячний гороскоп на тиждень 13-19 вересня: люди з минулого, конфлікти або знакові подіїМісячний гороскоп на тиждень 13-19 вересня: люди з минулого, конфлікти або знакові події Кадри, що не залишать байдужим: Секретна служба США показала небачені фото теракту 11 вересняКадри, що не залишать байдужим: Секретна служба США показала небачені фото теракту 11 вересня Таліби не обмежаться Афганістаном і захоплять нові країни – астрологТаліби не обмежаться Афганістаном і захоплять нові країни – астролог Череп в крові і щоденник з розпланованими вбивствами: в будинку нападниці з арбалетом пройшов обшукЧереп в крові і щоденник з розпланованими вбивствами: в будинку нападниці з арбалетом пройшов обшук Гамселила ногами, дряпала обличчя: у Дніпрі неадекватна пенсіонерка побила 7-річну дитинуГамселила ногами, дряпала обличчя: у Дніпрі неадекватна пенсіонерка побила 7-річну дитину

Останні новини

12:40

У моду на осінь 2021 прийшла шалено приваблива коротка стрижка гранж-боб у стилі 90-х

12:28

Пішла кров, посиніло обличчя: під Києвом пиятика закінчилася смертю судді Печерського суду Відео

12:05

12-річний школяр з Одеської області потрапив до реанімації після укусу кліща, його паралізувало Відео

11:41

Холодний фронт зруйнує антициклон, в Україну йде похолодання - синоптик Відео

11:19

Через 20 років ФБР розсекретило документ щодо терактів 11 вересня Відео

Реклама
10:59

Поштомати закриють: Нова пошта попередила про колапс з посилками та назвала причину Відео

10:54

У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли незвичайні кросівки жіночі з яскравими акцентами Фото

10:13

"Де пройшовся Дельта, Альфі і Беті вже нічого робити": лікар назвав відмінності штамів коронавірусу

10:10

Блокування смартфонів в окупованому Криму: в Xiaomi дали перший коментар

09:39

У Держдепі пригрозили санкціями Північному потоку - 2 і розповіли, що чекає на ГТС України Відео

09:14

У Китаї виявили нове вогнище зараження коронавірусом, влада почала масово тестувати людей

09:01

Гороскоп на 12 вересня для всіх знаків Зодіаку: збитки, скандал або ризик травм Відео

08:58

Український гімнаст - чемпіон Олімпіади пригрозив змінити громадянство і поставив умову Відео

08:17

Йому 62, їй 23, усамітнилися в авто й загинули: під Харковом потонув мікроавтобус з людьми - ЗМІ

08:16

В Україні за добу зафіксували понад дві тисячі нових випадків COVID-19 - МОЗ Відео

07:45

Союз диктаторів Путіна і Лукашенка: хто виграв, а хто в програші? Погляд

07:31

Зеленський зустрівся з президентом МОК і заявив про намір провести зимову Олімпіаду в Україні

07:10

Те, як ви приймаєте душ, може травмувати ваше серце і мозок Відео

06:29

Якщо Путін піде на Україну війною, ніхто не стане силою повертати Донецьк і Луганськ Погляд

05:28

Лікарі розповіли, чому не можна спати без одягу Відео

Реклама
05:02

Коли День нафтовика в Україні в 2021 році: дата, привітання, листівки

04:20

Все відбудеться швидко: у Британії дали несподіваний прогноз вступу України до ЄС Відео

03:02

Потрібно їсти щодня: названо найкориснішу кашу

02:14

"Інтегрувати, щоби нічого не інтегрувати": експерт розкрив плани Лукашенка щодо приєднання до РФ

01:37

У США розкрили сценарій удару по Північному потоку - 2 і назвали умову Відео

00:50

Оригінальна альтернатива звичним макаронам: спробуйте приготувати локшину з цукіні та авокадо

11 вересня, субота
23:18

Англійська мова в Україні має бути обов’язковою – секретар РНБО Відео

22:55

Прийшов через крадіжку гаманця: під Одесою чоловік несподівано помер у відділенні поліції

22:39

Зачистка від окупантів: Данілов розкрив план звільнення ОРДЛО і Криму Відео

21:49

"На зоні краще годують": українці масово скаржаться на "золоте" харчування в школах (фото) Відео

21:20

Головою - на камені: школяр проломив череп, впавши з аварійного мосту на Прикарпатті Відео

20:57

Білорус відпустив жарт на адресу Лукашенка й отримав півтора року колонії з примусовим лікуванням Відео

20:39

У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли теплі жилети приголомшливої краси Фото Відео

20:27

Різке зниження транзиту Газпромом: Вітренко дав сумний прогноз для України Відео

20:10

Помер український художник і архітектор Флоріан Юр'єв – творець герба Києва

19:32

Російський пропагандист Кисельов "вперше в житті" пропустить ефір: названо причину Відео

19:21

Як Газпром нашими ж руками анулює транзитний договір Погляд

18:59

На Донбасі ЗСУ зазнають втрат після ворожого удару: загинув український військовий, багато поранених Відео

18:27

У Житомирі "швидка" влетіла у легковик: загинула людина, яку везли до лікарні

18:21

"Про український парад у Москві мріяти зобов'язаний кожен": Скабєєва "спалилася" на росТБ Відео

Реклама
17:48

Відкати не прокотили: в Мінцифрі запідозрили корупцію в закупівлі ноутбуків вчителям Відео

17:39

Різко похолодає, заллють дощі: синоптик назвала терміни закінчення бабиного літа Відео

17:10

Місія МВФ прибуде до України вже менш ніж за два тижні – представник країни у Фонді Відео

16:53

Україна повинна залишитися країною-транзитером: Меркель поставила умову для запуску СП-2 Відео

16:28

Прикмети на 12 вересня: що не можна робити в день Олександра Відео

16:26

Набридло чекати на дорожників: житель Херсона власним коштом намалював "зебру" біля школи Відео

15:51

"Я втомився, нас тримають на гачку": Кулеба відверто розповів, чому Україну не беруть в ЄС Відео

15:36

Заманив в автівку й вивіз за село: під Херсоном чоловік зґвалтував 12-річну внучку співмешканки

15:31

Вмирають в 11 разів частіше: у США з'ясували, що загрожує не вакцинованим від COVID-19 Відео

15:01

Чому сивіє волосся і чи можна його висмикувати Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти