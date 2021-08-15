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Помре більше людей: експерти озвучили наслідки вакцинації від COVID-19 третьою дозою препарату

15 серпня 2021, 03:11

Якщо багаті країни почнуть ревакцинацію, то багатьом людям в інших країнах не вистачить препарату, щоб отримати навіть першу дозу COVID-вакцини.

Вакцина CoronaVac
Експерти закликали поділитися препаратами від коронавірусу з країнами, яким зараз не вистачає вакцин / Reuters

Якщо західні країни зроблять пріоритетом імунізацію населення третьою (бустерною) дозою вакцин проти коронавірусу, то у світі може померти значна кількість людей, оксільки в цьому випадку багатьом людям не вистачить препарату, щоб отримати навіть першу дозу COVID-вакцини.

Таку думку озвучили глава Oxford Vaccine Group Ендрю Поллард і виконавчий директор GAVI Сет Берклі, пише The Guardian. Вони закликали держави поділитися препаратами з країнами, яким зараз не вистачає вакцин.

На думку експертів, на даний момент немає вагомих наукових аргументів на користь широкомасштабної бустерної імунізації.

"Масова ревакцинація в одній багатій країні дасть сигнал всьому світу про те, що вона необхідна всюди. Це призведе до висмоктування великої кількості доз вакцини із системи", – йдеться у повідомленні.

Поллард і Берклі зазначили, що політичні лідери повинні нести відповідальність перед усім людством в умовах нинішньої епідеміологічної кризи.

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На їхню думку, багатьох жертв цього року можна було б уникнути, якби в світі повсюдно і активно вакцинували людей з групи ризику.

"Це могло б знизити ризик виникнення нових варіантів і послабити тиск на системи охорони здоров'я, відкрити можливості для подорожей, оживити світову економіку і підвищити міжнародний авторитет політиків, готових взяти на себе таке моральне лідерство", – написали Поллард і Берклі.

Як відомо, вакцинацію бустерними дозами вже проводять в Ізраїлі та Туреччині.

Третя доза COVID-вакцини - про що раніше писав Главред:

Компанії Pfizer і BioNTech найближчим часом запропонують управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) і Європейському агентства лікарських засобів (EMA) схвалити використання третьої дози вакцини від COVID-19 в якості "бустера".

Американська компанія Moderna заявила, що тим, хто пройшов повний курс вакцинації, необхідно буде через півроку зробити трете щеплення від ковіду. Оскільки це зможе забезпечити імунітет від нових небезпечних штамів.

Головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі прокоментував необхідність введення третьої дози вакцини від коронавірусу. За його словами, американці не потребують уколу-підсилювача вакцини від COVID-19.

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