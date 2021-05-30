"Помру і всіх постріляю": в РФ чоловік відкрив стрілянину по перехожих, є поранені

У Єкатеринбурзі чоловік відкрив стрілянину / e1.ru

В російському Єкатеринбурзі невідомий відкрив стрілянину по машинах і перехожих. Стрілянина почалася з балкона житлового будинку.

За даними РЕН ТВ, поранені дівчинка і співробітник Росвгардії. Дівчинка, постраждала при стрільбі в Єкатеринбурзі, знаходиться у важкому стані, повідомили в МОЗ Свердловської області

Відзначається, що стрілець, який забарикадувався, спочатку розстрілював машини, припарковані поруч з будинком, в той момент люди ховалися під козирком магазину.

Що відомо про єкатеринбурзького стрілка:

Каук уточнює ТАРС з посиланням на джерело в правоохоронних органах, за попередньою інформацією, стрілянину відкрив колишній співробітник поліції з мисливської рушниці, зареєстрованої на нього.

Перед тим, як відкрити стрілянину, злочинець в Єкатеринбурзі відправив повідомлення своїм знайомим з текстом "набридло життя, сьогодні помру і всіх постріляю", пише Рен.тв.

За даними місцевого видання Єкатеринбург онлайн, який відкрив стрілянину по машинах і перехожим виявився колишнім поліцейським. За попередніми даними, стріляв звуть Сергій Боков, раніше він працював в МВС, вказує видання. Чоловік озброєний карабіном Сайга.

/ e1.ru

Що вимагав чоловік, який відкрив стрілянину в Єкатеринбурзі:

"Я заїхав на вулицю Бородіна, а тут вже Росгвардія і народ стоїть, витріщається. Чоловік по торс голий на п'ятому поверсі кричить щось типу: "Вимагаю скасувати гомосексуалізм!" - а потім починає стріляти по росгвардійцям і перехожим", - розповів очевидець.

Стрілянину він відкрив з балкона своєї квартири на 4-му поверсі.

Додамо, що силовики пішли на штурм квартири, де забарикадувався.

Згодом спецназ затримав злочинця.

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