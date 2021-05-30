"Помру і всіх постріляю": в РФ чоловік відкрив стрілянину по перехожих, є поранені

Дівчинка, постраждала при стрільбі в Єкатеринбурзі, знаходиться у важкому стані.
В російському Єкатеринбурзі невідомий відкрив стрілянину по машинах і перехожих. Стрілянина почалася з балкона житлового будинку.
За даними РЕН ТВ, поранені дівчинка і співробітник Росвгардії. Дівчинка, постраждала при стрільбі в Єкатеринбурзі, знаходиться у важкому стані, повідомили в МОЗ Свердловської області
Відзначається, що стрілець, який забарикадувався, спочатку розстрілював машини, припарковані поруч з будинком, в той момент люди ховалися під козирком магазину.
Що відомо про єкатеринбурзького стрілка:
Каук уточнює ТАРС з посиланням на джерело в правоохоронних органах, за попередньою інформацією, стрілянину відкрив колишній співробітник поліції з мисливської рушниці, зареєстрованої на нього.
Перед тим, як відкрити стрілянину, злочинець в Єкатеринбурзі відправив повідомлення своїм знайомим з текстом "набридло життя, сьогодні помру і всіх постріляю", пише Рен.тв.
За даними місцевого видання Єкатеринбург онлайн, який відкрив стрілянину по машинах і перехожим виявився колишнім поліцейським. За попередніми даними, стріляв звуть Сергій Боков, раніше він працював в МВС, вказує видання. Чоловік озброєний карабіном Сайга.
Що вимагав чоловік, який відкрив стрілянину в Єкатеринбурзі:
"Я заїхав на вулицю Бородіна, а тут вже Росгвардія і народ стоїть, витріщається. Чоловік по торс голий на п'ятому поверсі кричить щось типу: "Вимагаю скасувати гомосексуалізм!" - а потім починає стріляти по росгвардійцям і перехожим", - розповів очевидець.
Стрілянину він відкрив з балкона своєї квартири на 4-му поверсі.
Додамо, що силовики пішли на штурм квартири, де забарикадувався.
Згодом спецназ затримав злочинця.
Новини Єкатеринбурга:
- Раніше повідомлялося, що в Єкатеринбурзі в одній з квартир знайшли вбитими чотирьох осіб, на тілах були вогнепальні поранення. Також в квартирі була виявлена пораненою 17-річна дівчина.
- Крім того, в житлі була неповнолітня, яка вижила і не отримала поранення.
- За попередніми відомостями, господар квартири вбив гостей, а потім застрелив себе. Імовірно, знаряддя вбивства-рушниця Сайга.