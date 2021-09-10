"Впаде за кілька секунд": Трамп пофантазував про свій боксерський поєдинок з Байденом

Трамп заявив, що нокаутував би Байдена "за кілька секунд" / Фото Reuters

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що нокаутував би нинішнього главу держави Джо Байдена за кілька секунд, якби вони провели поєдинок за правилами боксу. Нагадаємо, Трампу 75 років, Байдену – 78.

"Якби мені довелося вибрати когось у суперники, окрім професійного боксера, адже це може бути небезпечною витівкою, то, думаю, найлегшим поєдинком для мене буде бій проти Джо Байдена.

Думаю, що він буде переможений швидко, дуже швидко. Думаю, що він впаде в нокаут за кілька секунд", – цитує Трампа The Independent.

Трамп був 45-м президентом в історії США. Він керував країною з 2017 по 2021 рік.

Байден вступив на посаду глави держави 20 січня 2021-го.

Раніше видання Politico повідомило, що Трамп братиме участь у наступних президентських виборах у 2024 році і чекає сприятливого моменту, аби про це оголосити.

Журналісти відзначають, що після поразки в листопаді 2020 року в оточенні Трампа уникали розмов про можливий реванш у 2024 році, але падіння рейтингу Байдена на тлі нової хвилі коронавірусу і подій в Афганістані посилили інтерес колишнього президента до виборів.