Упали з 15-го поверху: у Польщі обірвався ліфт з українцями

У Польщі обірвався ліфт з українцями / УНІАН

Нещасний випадок стався з українцями в Польщі - у місті Лодзь через обрив ліфта двоє наших земляків впали з 15-го поверху. Один перебуває у важкому стані.

Як повідомляє TVN24, чоловіки віком 41 та 42 роки фарбували шахту ліфта, перебуваючи на його даху на висоті 40 метрів. Через несправність ліфт впав з 15-го поверху.

За словами правоохоронців, якби не гальмівний механізм, українці могли б померти.

Першими на місце прибули медичні рятувальники, вони витягли поранених. Один чоловік у важкому стані, у другого менш серйозні травми, в основному в області обличчя. Вони зараз у лікарні.

Також на місці аварії працюють поліція і прокурор, вони з'ясовують деталі інциденту.

"Ми розслідуємо обставини нещасного випадку і перевіряємо, чи були у працівників гарантовані умови для безпечного виконання роботи", - сказав Вальдемар Ключа з державної інспекції праці в Лодзі.

Він зазначив, що говорити про будь-які висновки поки рано.

"Ми не знаємо, чи могли постраждалі сприяти нещасному випадку, і чи подбав роботодавець про належні заходи безпеки. У нас багато питань, на які ми повинні відповісти", – підкреслив Ключа.

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