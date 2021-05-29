Пішов із життя Почесний консул України в США

Помер Почесний консул України в США / 24 канал

У суботу, 29 травня, помер Почесний консул України у місті Детройт (США) Богдан Федорак. Дипломат пропрацював на цій посаді з 2001 року, повідомили в пресслужбі посольства України в США та висловили свої співчуття.

"З глибоким сумом сприйняли звістку, що помер Почесний консул України в місті Детройт Богдан Федорак. Висловлюємо наші співчуття родині, друзям і близьким пана Богдана", – йдеться в повідомленні.

Богдан Федорак працював Почесним консулом України з 2001 року. Був громадським діячем, президентом крайового виконавчого комітету Українського конгресового комітету Америки, президентом Українського Культурного центру Уоррен штату Мічиган, віце-президентом українсько-американського фонду Свободи.

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