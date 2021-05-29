Пішов із життя Почесний консул України в США

Богдан Федорак працював Почесним консулом України з 2001 року. Був відомим громадським діячем.
У суботу, 29 травня, помер Почесний консул України у місті Детройт (США) Богдан Федорак. Дипломат пропрацював на цій посаді з 2001 року, повідомили в пресслужбі посольства України в США та висловили свої співчуття.
"З глибоким сумом сприйняли звістку, що помер Почесний консул України в місті Детройт Богдан Федорак. Висловлюємо наші співчуття родині, друзям і близьким пана Богдана", – йдеться в повідомленні.
Богдан Федорак працював Почесним консулом України з 2001 року. Був громадським діячем, президентом крайового виконавчого комітету Українського конгресового комітету Америки, президентом Українського Культурного центру Уоррен штату Мічиган, віце-президентом українсько-американського фонду Свободи.
Загибель Віктора Гвоздя в Єгипті:
- У Єгипті під час дайвінгу помер колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь.
- Як повідомили в прес-службі МЗС України, 28 травня під час дайвінгу на єгипетському курорті Дахаб екс-керівнику служби зовнішньої розвідки України Віктору Гвоздю стало погано.
- Рятувальники підняли його тіло на поверхню води вже без ознак життя.
- На березі до приїзду швидкої йому робили серцево-легеневу реанімацію.
- Водночас, незважаючи на проведені під час екстреної госпіталізації інтенсивні реанімаційні заходи, медики констатували його смерть.
Автор: Катерина Трохимчук