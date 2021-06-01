Усунення Лукашенка: у РФ розкрили план спецоперації Путіна по Білорусі

Олександр Лукашенко і Володимир Путін / Reuters

Олександр Лукашенко управляє зовнішньою політикою Москви по ряду напрямків, а не Москва управляє нею, заявив російський політтехнолог Гліб Павловський.

"Лукашенко повісив перед Путіним віртуальну морквину, і у нас багато на цьому фіксуються, що тепер ослаблена Білорусь сама по собі впаде в руки Москви. Але слабшає Лукашенко, а не Білорусь. Не знаю, може бути, Путін вірить в те, що так і станеться в кінці кінців", - підкреслив він в інтерв'ю Сurrenttime.

Експерт не виключив, що Володимир Путін "прикидає для себе варіанти з усуненням Лукашенка від влади".

Він вважає, що для господаря Кремля важливо те, щоб Білорусь не отримала свободу.

"Тут мова йде, звичайно, про якусь спецоперацію. Лукашенко це прекрасно розуміє. Він майстер спецоперацій, тому він боїться Путіна, безсумнівно. Але одночасно він знає, як ставити Путіна, як притискати Путіна до стінки, що він і зробив в історії з літаком. Фактично він зробив його подільником в цій історії. І Путіну тепер дуже важко відмазуватися. Але він, мабуть, буде домагатися символічної поступки, тобто звільнення Сапеги за амністією, це найбільш ймовірно", - додав Павловський.

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