Усунення Лукашенка: у РФ розкрили план спецоперації Путіна по Білорусі

Олександр Лукашенко зробив Володимира Путіна подільником в історії з літаком Ryanair, вважає Гліб Павловський.
Олександр Лукашенко управляє зовнішньою політикою Москви по ряду напрямків, а не Москва управляє нею, заявив російський політтехнолог Гліб Павловський.
"Лукашенко повісив перед Путіним віртуальну морквину, і у нас багато на цьому фіксуються, що тепер ослаблена Білорусь сама по собі впаде в руки Москви. Але слабшає Лукашенко, а не Білорусь. Не знаю, може бути, Путін вірить в те, що так і станеться в кінці кінців", - підкреслив він в інтерв'ю Сurrenttime.
Експерт не виключив, що Володимир Путін "прикидає для себе варіанти з усуненням Лукашенка від влади".
Він вважає, що для господаря Кремля важливо те, щоб Білорусь не отримала свободу.
"Тут мова йде, звичайно, про якусь спецоперацію. Лукашенко це прекрасно розуміє. Він майстер спецоперацій, тому він боїться Путіна, безсумнівно. Але одночасно він знає, як ставити Путіна, як притискати Путіна до стінки, що він і зробив в історії з літаком. Фактично він зробив його подільником в цій історії. І Путіну тепер дуже важко відмазуватися. Але він, мабуть, буде домагатися символічної поступки, тобто звільнення Сапеги за амністією, це найбільш ймовірно", - додав Павловський.
Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.
- 26 травня Польща закрила своє небо для білоруських літаків. Рада міністрів прийняла заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, використовуваних перевізниками з Білорусі.