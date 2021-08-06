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Влаштував бійку і напився: у США неадекватного пасажира літака примотали скотчем до сидіння

6 серпня 2021, 11:24

Чоловік влаштував дебош у літаку, а в конфлікт втрутилися небайдужі пасажири.

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Пасажира в літаку примотали скотчем / скріншот

У США екіпаж літака авіакомпанії Frontier Airline, який летів з Філадельфії в Майамі був змушений заспокоїти нахабного пасажира, який менше ніж за 2 години польоту встиг напитися, влаштувати бійку з бортпровідником і приставати до стюардес.

А ось конфлікт вирішився досить оригінально - чоловіка примотали скотчем до його сидіння.

Коли літак приземлився в Майамі, в аеропорту неадекватного 22-річного Максвелла Беррі заарештували поліцейські. Правоохоронці пред'явили йому звинувачення за трьома пунктами.

У поліції детально розповіли про те, що відбувалося на борту літака.

Після вильоту з Філадельфії Максвелл Беррі випив 2 алкогольних напої, після чого почав приставати до стюардеси. Він замовив третій напій, але майже відразу пролив його на себе і пішов в туалет. З вбиральні чоловік вийшов вже без сорочки.

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"Бортпровідниця попросила пасажира одягнутися і намагалася допомогти йому дістати чисту і суху сорочку з ручної поклажі. Однак у нього були більш важливі справи. Близько 15 хвилин чоловік тинявся літаком і приставав відразу до двох стюардес – обіймав їх і чіпав їх за груди", - йдеться в повідомленні.

Стюардеси звернулися за допомогою до ще одного бортпровідника, і той попросив пасажира сісти на своє місце і заспокоїтися. У відповідь на це Максвелл Беррі вдарив його кулаком по обличчю.

Після цього в конфлікт втрутилися небайдужі пасажири. Вони змогли посадити чоловіка на місце і утримати до тих пір, поки його не примотали до сидіння скотчем. Чоловік кричав, погрожував і просив про допомогу, але присутні тільки сміялися над ним. Так він летів до самого кінця, а в аеропорту його зустріли поліцейські.

Бортпровідників, яким довелося заспокоювати неадекватного пасажира, відправили в оплачувану відпустку до завершення розслідування.

Нагадаємо, раніше через ексцентричну поведінку жінки літак з Харкова до Анталії відправився з 30-хвилинним запізненням. Пасажирка відмовлялася надягати маску, затримуючи рейс, на борту якого перебували 100 осіб. Через деякий час жінка все-таки одягла маску.

новини США
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