Кричала перед падінням, а турок знімав на відео: деталі смерті української моделі в Туреччині

Модель Анжеліка Срабьянц / Instagram

У Туреччині після падіння з балкона загинула 33-річна українська модель з Сум Анжеліка Срабьянц. Але друзі дівчини не вірять в те, що вона могла піти на самогубство, повідомляє Обозреватель.

За їхніми словами, бойфренд Анжеліки на ім'я Бурак Ерджан був ревнивим і жорстокою людиною. Трагедія сталася в житловому комплексі Стамбула, де жив турецький коханий загиблої. Пара серйозно посварилася, коли на таксі поверталися додому з ресторану. Дівчина навіть розсікла хлопцеві брову.

На допиті Ерджан заявив, що в квартирі були тільки вони удвох. Їх сварка на ґрунті ревнощів почалася ще в ресторані, де вони вечеряли, пили алкоголь і веселилися. З'ясування стосунків продовжилося в таксі, а потім і вдома. Бурак заявив, що виявив дівчину повислою на балконі після того, як вийшов з ванної.

За словами чоловіка на допиті, він хотів врятувати Анжеліку, але її рука вислизнула і дівчина випала.

За повідомленнями турецьких ЗМІ, у квартирі під час обшуку були знайдені заборонені речовини, а також відеозапис, який зробив чоловік. На кадрах Анжеліка нібито тримається за перила балкона і кричить: "Бурак, Бурак", "будь ласка". А за кадром чути голос чоловіка, який каже: "Іди сюди". Після Це Анжеліка зривається і з жахливим криком летить вниз.

Бурак Ерджан / Instagram

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Нагадаємо, раніше українська модель Анжеліка Срабьянц повідомляла про те, що 11 червня вона впала з балкона п'ятого поверху будинку в житловому комплексі в Стамбулі.

Дівчина померла під час перебування в кареті швидкої допомоги від численних травм, отриманих після падіння.