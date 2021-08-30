Уже не розкіш: ВООЗ зробила нову заяву щодо бустерного щеплення

Третя доза потрібна вразливим верствам населення / фото: news.nur.kz

У ВООЗ заявили, що третя доза щеплення, так звана бустерна вакцинація від коронавірусу потрібна вразливим верствам населення. При цьому, дещо раніше в Організації зробили протилежну заяву зазначивши, що третя доза просто недоцільна.

Як цитує заяву директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге Reuters, тільки таким чином можна забезпечити безпеку людей, які знаходяться в групі ризику зараження і важкого перебігу COVID-19.

"Бустерна (третя) доза вакцини - це не розкіш, яку відібрали у тих, хто все ще чекає першого щеплення. Це спосіб забезпечити безпеку для людей з найбільш вразливих груп", - підкреслив Клюге.

При цьому, за його словами до даних щеплень необхідно ставитися з обережністю, адже "доказів про їх безпеку ще зовсім мало".

Крім того, Клюге звернувся до країн, в яких достатньо препаратів для імунізації, з проханням поділитися вакцинами з іншими державами. Особливо країнами Східної Європи та Африки.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала владу країн не проводити кампанії з додаткової вакцинації проти коронавірусу хоча б до кінця вересня. На той час у ВООЗ пояснили розривом між кількістю щеплень у багатих і бідних країнах, яке невпинно збільшується.