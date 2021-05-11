У лісабонському аеропорту українець помер після тортур: з'явилося рішення суду

Громадянина України забили до смерті інспектори португальської міграційної служби.
У столиці Португалії Лісабоні суд визнав, що 40-річний іммігрант-українець Ігор Гоменюк помер під час перебування під вартою в лісабонському аеропорту в результаті тяжких тілесних ушкоджень, які колишній високопоставлений співробітник міграційної служби країни назвав рівносильними тортурам.
Суд у понеділок, 10 травня, визнав, що в побитті громадянина України винні три інспектори міграційної служби, повідомляє Associated Press.
За даними агентства, двох інспекторів засудили до дев'яти років в'язниці, а ще один зловмисник отримав сім років тюремного ув'язнення.
"Суд Лісабона встановив, що інспектори били людину у наручниках кийками, ногами... зламали йому ребра та спровокували задуху", – наголошується у матеріалі.
Українця убито в Португалії – що потрібно знати про скандал
- У березні минулого року Ігоря Гоменюка затримали в аеропорту Лісабона – українець намагався в'їхати до Португалії без актуальної візи й не захотів відлітати з країни.
- Пізніше стало відомо, що українець помер. Спочатку з'явилася інформація, що причина смерті чоловіка – напад епілепсії.
- Потім ЗМІ дізналися, що Гоменюк помер у результаті побиття. Було затримано трьох співробітників міграційної служби. Розгорівся скандал, очільник відомства пішов у відставку.
- У Гоменюка залишилися дружина та двоє дітей. Сім'я померлого живе в Україні. Португальська влада виплатила дружині українця компенсацію в сумі 700 000 євро.
Автор: Катерина Присяжнюк