У лісабонському аеропорту українець помер після тортур: з'явилося рішення суду

Португальський суд визнав, що Ігор Гоменюк помер у результаті тортур, і покарав винних / УНІАН

У столиці Португалії Лісабоні суд визнав, що 40-річний іммігрант-українець Ігор Гоменюк помер під час перебування під вартою в лісабонському аеропорту в результаті тяжких тілесних ушкоджень, які колишній високопоставлений співробітник міграційної служби країни назвав рівносильними тортурам.

Суд у понеділок, 10 травня, визнав, що в побитті громадянина України винні три інспектори міграційної служби, повідомляє Associated Press.

За даними агентства, двох інспекторів засудили до дев'яти років в'язниці, а ще один зловмисник отримав сім років тюремного ув'язнення.

"Суд Лісабона встановив, що інспектори били людину у наручниках кийками, ногами... зламали йому ребра та спровокували задуху", – наголошується у матеріалі.

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