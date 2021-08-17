УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

В Афганістані оголосили нового главу країни: НАТО попередив про удари по терористах

17 серпня 2021, 18:14

Амрулла Салех звернувся до всіх світових лідерів за підтримкою.

Амрулла Салех
Амрулла Салех / Facebook / AmrullahSaleh.Afg

Віце-президент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконуючим обов'язки глави держави. За його словами, він став керівником Афганістану після втечі президента Ашрафа Гані.

"Згідно з Конституцією Афганістану, за відсутності втечі, відставки або смерті президента, перший віце-президент стає тимчасовим президентом. Зараз я перебуваю в своїй країні і є законним виконуючим обов'язки президента", - йдеться в заяві Салеха в Twitter.

Він звернувся до всіх світових лідерів, щоб вони надали йому свою підтримку. У той же час Салех звернувся до народу Афганістану, закликавши чинити опір Талібану.

false

У свою чергу генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг не виключає нанесення дистанційних ударів по терористах в Афганістані.

"Угода між США і Талібаном, яка була укладена в лютому 2020, передбачає, що американські війська виходять з Афганістану разом з союзниками по НАТО, але в той же час таліби гарантують, що Афганістан не стане знову платформою для міжнародного тероризму", - заявив він на брифінг.

Реклама

За його словами, НАТО очікує від Талібану дотримання цих домовленостей.

читайте такожРепресії Талібану: в Афганістані двері активісток розмальовують, а ведучих знімають з ефіру

"Але союзники по НАТО зберігають здатність наносити удари по терористичних групах дистанційно, якщо ми побачимо, що ці терористичні групи намагаються затвердити себе і знову планують атаки проти країн-учасниць НАТО", - додав генсек.

Йдеться про такі угруповання як Аль-Каїда, якщо вона повернеться в країну.

Захоплення Афганістану Талібаном

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони захопили Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн-України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

viber
Талібан новини Афганістану
Зараз ви переглядаєте новину «В Афганістані оголосили нового главу країни: НАТО попередив про удари по терористах». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Кабул здався: Талібан захоплює увесь Афганістан, визначено дату зміни владиКабул здався: Талібан захоплює увесь Афганістан, визначено дату зміни влади Вся справа в шкарпетках: на кадрах загибелі мера Кривого Рогу побачили дивинуВся справа в шкарпетках: на кадрах загибелі мера Кривого Рогу побачили дивину Залишили в квартирі одних: на відпочинку в Одесі з вікна третього поверху випала дитинаЗалишили в квартирі одних: на відпочинку в Одесі з вікна третього поверху випала дитина В Афганістані таліби захопили військову техніку США на мільярди доларівВ Афганістані таліби захопили військову техніку США на мільярди доларів Породілля викинула з вікна чужу дитину: малюк померПороділля викинула з вікна чужу дитину: малюк помер

Останні новини

22:18

У США від урагану постраждало авто відомого продюсера та шоумена

22:15

У Києві з'являться "прививочні" автобуси: стали відомі маршрути і графік роботи Відео

21:49

Сумна статистика: в Україні стрімко зменшується кількість населення Відео

21:38

Шевченко зворушливо попрощався зі збірною України з футболу Відео

21:25

Польські копи зв'язали ременем українця: той посинів і помер Відео

Реклама
20:54

Хлопчик, який загубився в Карпатах, розповів про свої мандри Відео

20:17

У Києві під час репетиції військового параду з натовпу вибіг озброєний чоловік Відео

20:13

Павлов міг скоїти суїцид через схеми з тендерною документацією - ЗМІ Відео

20:06

Випробування поразкою: Захід стане іншим після Афганістану Погляд

19:53

Зірка Playboy актриса Алісса Мілано потрапила в ДТП в США

19:51

У Донецькій області чоловік підпалив співмешканку і намагався спалити і поліцію

19:51

Дефіцит газу у Європі б'є рекорди: Газпром рубає постачання газу через Україну, а сховища спорожніли

19:30

В Івано-Франківській області спалахнула пожежа на ТЕС: всі подробиці

19:27

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан висловилася про участь у Танцях з зірками Відео

18:57

Київ вперше потрапив до першої сотні престижного світового рейтингу

18:31

З'ясувалося, куди втік президент Афганістану

18:18

Київ готується до військового параду до Дня Незалежності: у столиці масові затори Відео

18:09

"Люди у великому світі, не мовчіть": життя жінок у захопленому талібами Афганістані стало жахом Відео

17:13

Пожежі в Греції: українські пожежники врятували два населених пункти

17:11

Зіброва не взяли на концерт до Дня Незалежності і роздали його пісні іншим артистам

Реклама
17:10

У Києві серед білого дня застрелили чоловіка

17:00

На українську економіку очікує падіння після того, як знизяться ціни на сировинні товари - експерт

16:57

"На колінах і дивляться в бік РФ": у Чернівцях скандал через образливу для українців виставку

16:36

Johnson & Johnson офіційно в Україні: КМУ зареєстрував ще одну вакцину проти коронавирусу Відео

16:28

"З річницею, кохана": Еллерт і Мішина з'явилися в романтичному відео Відео

16:19

Україна, Польща і Німеччина задавлять ПП-2: запуск труби призведе до серії ударів по Газпрому Відео

16:15

Гороскоп на 19 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, погана звістка або ревнощі

16:08

Меркель обговорить з Путіним війну на Донбасі перед зустріччю із Зеленським у Києві Відео

16:00

Вокаліст Фіолет Сергій Мартинюк розлучається з дружиною Лорою

15:43

У Кабміні встановили порядок виплати "мінімалки": що зміниться для українців

15:36

В Україні змінилися правила в'їзду для іноземців Відео

15:04

Полчища комарів перебралися на Закарпаття: спреї безсилі

15:02

Побитий танцюрист Дорофєєвої показав перше фото з лікарні

14:32

Галь Гадот засвітила груди під час годування між зйомками

14:15

"Дуже сумно на волі": у Мелітополі жінка звинуватила себе у вбивстві, щоб потрапити до в'язниці

14:11

Співачка Ліда Лі стала новою учасницею 5 сезону шоу Танці з зірками 2021

13:55

У Афганістані стрілянина на мітингу: Талібан відкрив вогонь по мирних протестувальниках, є жертви Відео

13:11

"Чи то фекалії, чи то пам'ятник Путіну": у Москві встановили дивну скульптуру

13:10

Літак Міноборони України вилетів до Афганістану для евакуації українців

12:05

Потужні зливи, урагани, повалені дерева: Хмельницький, Вінниця та Буковина потрапили під удар негоди Відео

Реклама
11:53

У МОЗ додали функції сімейним лікарям: чого чекати українцям

11:29

Ксенія Мішина заінтригувала гігантським букетом троянд від невідомого шанувальника

11:25

На Львівщині чоловік випадково перерізав собі шию болгаркою і вижив

11:02

Universal І Він Дізель закриває серію фільмів Форсаж

10:57

Китай і Росія роблять хід у відповідь: в Євросоюзі закликали розібратися з ситуацією у Афганістані Відео

10:51

У Кременчуці чоловік зарубав матір сокирою і викинув труп у колодязь зі сміттям

10:07

Масштабна ДТП з чотирма вантажівками на Дніпропетровщині: в одному з них були нафтопродукти Фото Відео

09:40

Сьогодні Україну накриють зливи і шквали: оголошено штормове попередження Відео

09:10

У Чернівецькій області пронісся потужний буревій: ламав дерева, як сірники

08:22

Різке зростання хворих на коронавірус в Україні: за добу - 1,5 тис. позитивних тестів на COVID-19 Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти