В Афганістані оголосили нового главу країни: НАТО попередив про удари по терористах

Амрулла Салех / Facebook / AmrullahSaleh.Afg

Віце-президент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконуючим обов'язки глави держави. За його словами, він став керівником Афганістану після втечі президента Ашрафа Гані.

"Згідно з Конституцією Афганістану, за відсутності втечі, відставки або смерті президента, перший віце-президент стає тимчасовим президентом. Зараз я перебуваю в своїй країні і є законним виконуючим обов'язки президента", - йдеться в заяві Салеха в Twitter.

Він звернувся до всіх світових лідерів, щоб вони надали йому свою підтримку. У той же час Салех звернувся до народу Афганістану, закликавши чинити опір Талібану.

У свою чергу генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг не виключає нанесення дистанційних ударів по терористах в Афганістані.

"Угода між США і Талібаном, яка була укладена в лютому 2020, передбачає, що американські війська виходять з Афганістану разом з союзниками по НАТО, але в той же час таліби гарантують, що Афганістан не стане знову платформою для міжнародного тероризму", - заявив він на брифінг.

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За його словами, НАТО очікує від Талібану дотримання цих домовленостей.

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"Але союзники по НАТО зберігають здатність наносити удари по терористичних групах дистанційно, якщо ми побачимо, що ці терористичні групи намагаються затвердити себе і знову планують атаки проти країн-учасниць НАТО", - додав генсек.

Йдеться про такі угруповання як Аль-Каїда, якщо вона повернеться в країну.

Захоплення Афганістану Талібаном

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони захопили Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн-України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.