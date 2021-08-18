У Афганістані стрілянина на мітингу: Талібан відкрив вогонь по мирних протестувальниках, є жертви

Таліби відкрили вогонь по мирних протестуючих в провінції Нангархар / Скріншот YouTube-канал Wolas Wak

У провінції Нангархар, захопленого талібами Афганістану, під час мирного мітингу на підтримку національного прапора країни, бойовики відкрили вогонь по протестуючих. Є жертви і постраждалі.

Як повідомляє Al Jazeera, учасники ісламістського угруповання Талібан почали стріляти по мирних протестуючих, які вийшли на акцію у Нангархарі. За попередньою інформацією, загинули 2 людини, 10 постраждали.

За даними РИА Новости з посиланням на департамент охорони здоров'я регіону, в результаті стрілянини загинули 2 людини, 12 поранені.

Акція на честь прапора пройшла і в провінції Хост. У заході взяли участь десятки афганців.

Згідно з даними телеканалу TOLO news, після того, як таліби захопили Кабул, над будівлями державних установ столиці вони підняли білі прапори Ісламського емірату Афганістан, на яких написана чорним кольором шахада – свідчення віри.

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Ситуація у Афганістані

Сполучені Штати Америки після 20-річного перебування в Афганістані прийняли рішення вивести свої війська з території держави. Повністю американські військовий контингент повинен повернутися додому до 31 серпня.

На тлі такого рішення Талібан стрімко захопив владу у Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання оголосили про те, що вони встановили контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.читайте такожКитай і Росія роблять хід у відповідь: в Євросоюзі закликали розібратися з ситуацією у Афганістані

Представник талібів Мухаммед Наїм оголосив про те, що багаторічне військове протистояння у Афганістані завершено.

Помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 16 серпня сказав, що рішення Байдена вивести війська з Афганістану було правильним. В країні так і не вдалося створити армію, яка могла б протистояти викликам.

Колишній глава ЦРУ Девід Петреус назвав небезпечним маневром виведення військ США з Афганістану. На його думку, це призведе до катастрофи для Штатів і американських союзників.