В Афганістані таліби захопили військову техніку США на мільярди доларів

Таліби захопили Афганістан / Фото Reuters

Радикальний ісламістський рух Талібан захопив значну частину військової техніки, яку США надали Афганістану для боротьби з тероризмом. На цю зброю було витрачено мільярди доларів.

Як заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу у вівторок, 17 серпня, немає впевненості в тому, що Талібан готовий передати американську техніку назад.

"Очевидно, що у нас немає повної картини того, куди поділося все оборонне обладнання, але безумовно значна його частина потрапила в руки до Талібану. І, очевидно, ми не очікуємо, що вони з готовністю передадуть його нам в аеропорту", - зазначив Салліван.

Зокрема, таліби отримали доступ до американських бойових гелікоптерів Black Hawk (Чорний яструб) та іншого обладнання.

"Ці чорні яструби були передані не талібам. Вони були передані силам національної безпеки Афганістану, щоби вони могли захистити себе - на особливе прохання президента Гані, який прийшов в Овальний кабінет і попросив, серед іншого, про додаткові засоби повітряного нападу", — розповів радник Білого дому.

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За його словами, у президента США Джо Байдена "був вибір: не передавати обладнання через ризик, що в кінцевому підсумку воно потрапить в руки талібів, або передати його в надії, що (уряд, - ред.) зможе використовувати його для захисту своєї країни".

"Обидва ці варіанти пов'язані з ризиком, він повинен був вибрати. І він зробив вибір", - резюмував Салліван.

Як повідомляв Главред, Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про виведення свого військового контингенту з Афганістану. Повністю американські сили повинні залишити територію країни до 31 серпня.

Президент США Джо Байден звернувся до нації з приводу Афганістану і заявив, що "те, що відбувається в Афганістані засмучує, але жалю про рішення вивести війська немає". Байден зазначив, що мета операції США в Афганістані була в тому, щоби запобігти терактам щодо Штатів, і на даний момент вона досягнута. Глава Білого дому також додав, що "американські військові не повинні гинути у війні, яку не хочуть вести афганські сили".

Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:

15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни, нібито вилетівши в Узбекистан, але там цю інформацію не підтверджують. Деякі ЗМІ повідомляють, що його літак покружляв над Ташкентом і полетів на Оман.

16 серпня Україна евакуювала з Афганістану 79 осіб з п'яти країн. Зараз на території Афганістану перебувають ще 50 українців. Дипломати вирішують, як вивезти тих, хто хоче виїхати.

Представник Талібану Мухаммед Наїм публічно оголосив про завершення "багаторічної війни" в Афганістані.