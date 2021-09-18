В Аргентині балакучий папуга допоміг знайти вбивць своєї господині

Балакучий папуга допоміг знайти вбивць своєї власниці / ua.depositphotos.com

В Аргентині в місті Сан-Ісідро папуга допоміг розкрити вбивство. Як з'ясувалося, птах став головним свідком у справі про убивство і зґвалтування своєї господині.

Як повідомляє The Sun, 46-річну жінку на ім'я Елізабет Толедо жорстоко вбили та зґвалтували в приміщенні, яке вона орендувала разом з двома знайомими. Чоловіки стали головними підозрюваними у цій справі.

Коли на місці події після виявлення тіла жінки працювали правоохоронці, вони звернули увагу на її папугу. Птах постійно вигукував одну і ту ж фразу:"будь ласка, відпустіть мене".

Крім цього, коли зайшов один із сусідів убитої Елізабет, птах став нервово поводитися і говорити: "Навіщо ти мене б'єш?"

Поліцейські прийшли до висновку, що папуга бачив злочин на власні очі й зумів розповісти подробиці злочину, свідком якого став.

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Також правоохоронці зробили тест ДНК, який підтвердив, що вбивцями жінки є її сусіди по квартирі.

Чоловікам загрожує довічне ув'язнення.

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