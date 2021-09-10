В Австралії сорока атакувала безпілотник: вражаюче відео

Сорока не заспокоїлася поки дрон не впав / pixabay.com

В Австралії сорока атакувала безпілотник. Власник гаджета вів зйомку на узбережжі Сіднея. Відео "битви" дрона з птахом він опублікував в Instagram.

Чоловік керував безпілотником FPV, який транслює відео на спеціальні окуляри.

Однак ні з того ні з сього апарат помітила сорока і, судячи з усього, він їй не сподобався.

Пташка напала на пристрій і клювала його до тих пір, поки остаточно не перемогла. В результаті дрон впав на землю.

"В Австралії всі хочуть вбити тебе, навіть птахи", - написав під відео автор і за сумісництвом "постраждалий " від дій сороки.

Нагадаємо, раніше в Індії кіт переміг леопарда. Він так бився з хижаком, що вони обидва потрапили в колодязь. В результаті тварин дістали рятувальники.

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