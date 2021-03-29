В Австрії банда у масках у переході напала на українських підлітків

Незнайомець заманив українців у підземний перехід, а після до них підійшли чотири-п'ять осіб у масках. Пригрозивши пістолетів, вони зажадали віддати гроші.
В австрійському місті Грац невідомі напали на двох українських підлітків 15 і 17 років. Двоє братів хотіли продати одяг, але замість цього отримали ножове поранення, пише Heute.
Інцидент трапився 28 березня. Близько 16: 15 брати прийшли на зустріч з покупцем куртки, про що попередньо домовилися через Соцмережі.
Незнайомець заманив українців у підземний перехід, а після до них підійшли чотири-п'ять осіб у масках. Пригрозивши пістолетом, вони зажадали віддати гроші, коштовності та одяг.
Українець почав чинити опір, що призвело до бійки. Тоді один із злочинців дістав ніж і завдав удару у верхню частину тіла підлітка. Після цього нападники зникли.
17-річного хлопця госпіталізували з важким пораненням. Правоохоронці розпочала розслідування та пошук зловмисників.
- Раніше Главред писав про те, що в Дніпрі натовп з 10 агресивних підлітків по-звірячому побила 11-річного школяра, який ввечері повертався додому.
- У жорстокому нападі брали участь як хлопці, так і дівчата.
- Особливу жорстокість проявили троє нападників, при цьому потерпілий дивом зміг дістатися додому. Пошкодження школяра виявилися серйозними, він буквально захлинався кров'ю, а прибулі за викликом медики були шоковані травмами дитини і були змушені провести хірургічне втручання.