В Австрії банда у масках у переході напала на українських підлітків

В Австрії напали на українців / УНІАН

В австрійському місті Грац невідомі напали на двох українських підлітків 15 і 17 років. Двоє братів хотіли продати одяг, але замість цього отримали ножове поранення, пише Heute.

Інцидент трапився 28 березня. Близько 16: 15 брати прийшли на зустріч з покупцем куртки, про що попередньо домовилися через Соцмережі.

Незнайомець заманив українців у підземний перехід, а після до них підійшли чотири-п'ять осіб у масках. Пригрозивши пістолетом, вони зажадали віддати гроші, коштовності та одяг.

Українець почав чинити опір, що призвело до бійки. Тоді один із злочинців дістав ніж і завдав удару у верхню частину тіла підлітка. Після цього нападники зникли.

17-річного хлопця госпіталізували з важким пораненням. Правоохоронці розпочала розслідування та пошук зловмисників.