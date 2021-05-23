В Австрії хірурги помилково ампутували чоловікові не ту ногу

Незабаром літньому чоловікові ампутують і другу ногу / Фото pixaby

В Австрії через помилку лікарів 82-річний пацієнт залишиться без двох ніг. Під час операції в клініці Фрайштадт чоловікові видалили праву ногу вище коліна. При цьому через низку хвороб він потребував ампутації лівої ноги.

Операцію зробили у вівторок. Однак помилку змогли виявити під час перев'язки за три дні, повідомляє The Guardian з посиланням на заяву клініки.

Пацієнт страждав численними захворюваннями, обидві ноги були вражені недугою. Перед початком операції лікарі намагалися уточнити у пацієнта, на якій саме нозі робити операцію, але мова літнього чоловіка була обмеженою. Тому медики поставили відповідну позначку на правій нозі замість лівої. Сам пацієнт не зрозумів, що сталося, через слабкий стан.

У повідомленні клініки йдеться, що "трагічна помилка" сталася внаслідок людського фактора і "низки невдалих обставин".

читайте такожСмертельне зернятко: під Тернополем померла однорічна дівчинка, батьки звинувачують лікарів"Катастрофічний збіг обставин призвів до того, що пацієнту ампутували праву ногу замість лівої. Ми глибоко шоковані цим. Ми повинні з'ясувати, яким чином могла статися ця помилка", - заявили в лікарні.

На даний момент в клініці проводять внутрішнє розслідування. Незабаром літньому чоловікові ампутують і другу ногу.

Як повідомляв Главред, у Києві акушер-гінеколог приватної клініки припустився помилки під час операції. В результаті пацієнтці довелося видалити матку.

В одній з лікарень міста Хмельницький лікарі поставили пацієнту неправильний діагноз. Замість пухлини чоловікові видалили здорове око.