В Австрії зробили гучну заяву на адресу Росії і захист від санкцій

Канцлер Австрії виступив проти нових санкцій проти Росії / pixabay

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що не підтримує запровадження нових санкцій проти Росії. Напередодні таку заяву зробили і в Німеччині.

"Я проти додаткових санкцій як самоцілі. Потрібна деескалація. Це складно, але постійне загострення — це не шлях, по якому ми хочемо йти", — заявив глава австрійського уряду в інтерв'ю виданню Neue Zurcher Zeitung.

Він наполягає на діалозі з Росією і вважає, що "на нашому континенті світ буде тільки з Росією, а не проти неї".

Разом з тим, за словами Курца, санкції, які вже запровадив ЄС проти РФ, є правильними.

Зазначимо, напередодні міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас також виступив проти посилення санкційного тиску на Кремль.

При цьому він зазначив, що у зв'язку з напругою у відносинах останнього часу необхідний діалог з Росією.

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