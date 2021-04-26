В Австрії зробили гучну заяву на адресу Росії і захист від санкцій

Канцлер Австрії виступив проти запровадження нових санкцій проти РФ.
Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що не підтримує запровадження нових санкцій проти Росії. Напередодні таку заяву зробили і в Німеччині.
"Я проти додаткових санкцій як самоцілі. Потрібна деескалація. Це складно, але постійне загострення — це не шлях, по якому ми хочемо йти", — заявив глава австрійського уряду в інтерв'ю виданню Neue Zurcher Zeitung.
Він наполягає на діалозі з Росією і вважає, що "на нашому континенті світ буде тільки з Росією, а не проти неї".
Разом з тим, за словами Курца, санкції, які вже запровадив ЄС проти РФ, є правильними.
Зазначимо, напередодні міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас також виступив проти посилення санкційного тиску на Кремль.
При цьому він зазначив, що у зв'язку з напругою у відносинах останнього часу необхідний діалог з Росією.
читайте такожКанада розширила санкції проти Росії через Крим
Відносини Росії і Заходу - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава МЗС РФ Сергій Лавров 12 лютого допустив можливість розриву відносин Росії і Євросоюзу у тому випадку, якщо Брюссель буде вводити серйозні санкції, спрямовані на стратегічні сектори економіки Росії.
- Пізніше в Кремлі заявили, що ЗМІ допустили некоректне трактування заяви Лаврова. За словами прессекретаря глави РФ Дмитра Пєскова, Росія налаштована на співпрацю з ЄС, однак якщо проти Москви введуть нові санкції, російська влада змушена буде піти на крайні заходи.
- Адміністрація Джо Байдена вже 19 лютого Може представити доповідь про нові санкції проти Північного потоку-2. Згідно з даними джерел агентства Bloomberg, обмеження будуть введені щодо російських компаній. Найімовірніше, німецькі юридичні особи під санкції не потраплять.