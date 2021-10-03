УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Бангладеш за загадкових обставин загинули українські моряки

3 жовтня 2021, 17:24

Один був знайдений мертвим у власній каюті. У товариша по службі, який виявив тіло, почалися "труднощі з диханням", які також призвели до летального результату.

false
Суховантаж, на якому загинуло двоє моряків / Фото: fleetmon.com

На борту суховантажу AP ASTAREA, який знаходиться в порту Читтагонгзі (Бангладеш), "без видимих причин і хвороб" загинуло двоє моряків. ЗМІ повідомляють, що загиблі були громадянами України.

Українські моряки померли наприкінці вересня, повідомляє FleetMon з посиланням на місцеві джерела. У загиблих не було симптомів коронавірусу. Окрім того, не мовиться і про насильницькі смерті. Точна причина смерті чоловіків стане відома після розтину.

Загиблими виявилися:

  • Геннадій Яценко – інженер судна. Йому було 60 років.
  • Костянтин Єрмак – слюсар на кораблі, йому був 31 рік.

Як заявив управитель компанії Shoreline Services, Єрмак був знайдений мертвим у власній каюті. Після того як його тіло виявив Яценко, у нього почалися труднощі з диханням. Інженера зняли з судна і відвезли на катері в лікарню, де медики встановили факт його смерті.

Доктор медичних наук Нурул Абсер, помічник портового санітарного лікаря, який відвідав судно, заявив, що на тілі Костянтина Єрмака не виявлено слідів від травм.

Медики заявили, що ні у двох загиблих моряків, ні у решти членів екіпажу не було симптомів COVID-19. Лікарі підозрюють, що у Геннадія Яценка міг статися серцевий напад. Точна причина смерті стане відома після розтину.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині затримали судно з українцями за підозрою в контрабанді наркотиків. У МЗС України кажуть, корабель прямував під прапором Ліберії. За попередніми даними, правоохоронців на борту зацікавив опломбований контейнер. У ньому виявили 176 кілограмів наркотиків.

viber
Бангладеш новини України День моряка
Зараз ви переглядаєте новину «У Бангладеш за загадкових обставин загинули українські моряки». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
День вчителя в Україні в 2021 році: привітання і картинки до святаДень вчителя в Україні в 2021 році: привітання і картинки до свята У моду повернулися приголомшливі жіночі куртки в стилі 50-х, в які неможливо не закохатисяУ моду повернулися приголомшливі жіночі куртки в стилі 50-х, в які неможливо не закохатися Прикмети на 4 жовтня: що не можна робити в день КіндратаПрикмети на 4 жовтня: що не можна робити в день Кіндрата Удар по Газпрому і шанс на вступ до ЄС: Кулеба заявив про прорив через постачання водню у ЄвропуУдар по Газпрому і шанс на вступ до ЄС: Кулеба заявив про прорив через постачання водню у Європу Війна проти України - на всіх фронтахВійна проти України - на всіх фронтах

Останні новини

12:48

Тоня Матвієнко похвалилася стрункими ніжками на відпочинку в Португалії

12:30

"Впливає на безпеку в Україні і Європі": Кулеба виступив за обговорення ПП-2 в нормандському форматі Відео

12:20

Шкідливо навіть як перекус: що в Україні продають замість гематогену Відео

12:18

Поліціянта забивали натовпом: у Чернігові копів звинуватили в ігноруванні виклику на місце вбивства

12:17

Кричали "Алкаш" і курили у вагоні: у київському метро підлітки влаштували дивну витівку Відео

Реклама
12:14

Убивство 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині: у резонансній справі поставили крапку Відео

11:31

Бабине літо повернеться: українцям пообіцяли різке потепління і назвали терміни Відео

11:27

Пік коронавірусу COVID-19 в середині осені: академік розповів, чого очікувати

11:24

П'ять членів Кабміну можуть залишитися без посад: ЗМІ назвали прізвища міністрів Відео

11:09

Відразу сім областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину: останні дані МОЗ

10:58

На Миколаєві п'яний чоловік облив бензином і на смерть спалив тещу

10:33

В Угорщині заявили про відновлення транзиту газу через Україну: у Києві спростували Відео

10:27

Як правильно розрахувати правильний момент для вакцинації від COVID-19 - відповідь лікаря Відео

10:07

З пляшкою вина напереваги: у Києві в парку охоронець побив кулаком дівчину

09:39

Копи не впізнали Саакашвілі в масці: з'явилися деталі приїзду експрезидента до Грузії Відео

09:26

Гороскоп на 4 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: зрада або несподівані зміни Відео

09:24

COVID-19 може сповільнитися в деяких регіонах: лікарка пояснила, яким регіонам України пощастить

08:54

500 гривень надбавки до пенсії: українцям пообіцяли додаткові виплати Відео

08:29

Вбили копа після зауваження в магазині: спливли нові деталі розправи в Чернігові

08:21

В Україні - різкий спад виявлених COVID-випадків: у МОЗ оновили статистику

Реклама
08:13

Партнер Зарицької по паркету на шоу Танці з зірками зізнався їй у своїх почуттях Відео

08:11

Війна проти України - на всіх фронтах Погляд

07:45

Саакашвілі планував убивство опозиціонерів і заворушення - грузинський прем'єр Відео

07:08

У Слузі народу назвали можливого наступника Разумкова на посаді спікера парламенту Відео

06:49

Справжні таємниці Путіна: про що промовчав Пугачов Погляд

06:38

Тепло вище +20 та нічні заморозки: синоптик озвучив прогноз погоди на початок нового тижня Відео

06:03

У моду повернулися приголомшливі жіночі куртки в стилі 50-х, в які неможливо не закохатися Фото

05:28

Не створені для шлюбу: астролог склав рейтинг знаків, з яких виходять найгірші подружжя Відео

05:02

Прикмети на 4 жовтня: що не можна робити в день Кіндрата Відео

04:22

Ліквідація співробітника КДБ у Мінську: про що була скандальна стаття затриманого у РФ журналіста Відео

03:50

Допомагає вже через 15 хвилин: рецепт унікального напою від застуди та грипу

03:02

Міжнародний день лікаря 2021: сердечні привітання і картинки до свята

02:16

Інфекціоніст пояснив "забійну" силу третьої дози вакцини від коронавірусу Відео

01:38

Катерина Кухар назвала потенційних переможців Танців з зірками 2021 Відео

00:51

Проскочити не вдалося: в Індії літак застряг під пішохідним мостом Відео

03 жовтня, неділя
23:59

"Я його боюся": Джамалу на Танцях з зірками довели до сліз Відео

23:37

Позбавтеся від них негайно: які речі притягують в будинок бідність Відео

22:50

Саакашвілі потрапив до Грузії на вантажівці зі свіжою зеленню - ЗМІ Відео

22:30

В Україну йде різке похолодання і нова небезпека Відео

22:00

Під суворою забороною: в Україні розширять список товарів, які не можна повернути в магазин Відео

Реклама
21:30

Реванш не вийшов: Динамо і Шахтар у суперматчі не змогли визначити переможця Відео

21:29

Коли вдасться щепити від коронавірусу увесь світ: оптимістичний прогноз ООН Відео

21:00

У 2022 році може знадобитися нова вакцина від COVID-19 - глава BioNTech Відео

20:41

На Сумщині по дорозі на суд несподівано помер чоловік, який вбив свого 3-річного сина – ЗМІ Відео

20:38

У родині співачки Аліни Гросу сталося горе Відео

20:26

Транзит газу до Угорщини через Україну повністю припинено Відео

20:08

Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в молодик 6 жовтня Відео

19:48

"Будиночок на березі моря": Лобода поїхала жити до Європи, залишивши свою 10-річну дочку в Москві

19:47

Очищення морозом Погляд

19:22

Надя Дорофєєва шокувала зміною іміджу: як тепер виглядає артистка Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти