У Білорусі 17-річний сирота наклав на себе руки через звинувачення в участі у масових мітингах

У Мінську хлопець викинувся з 16 поверху через тиск слідства / Вясна

У Мінську 17-річний Дмитро Стахановський наклав на себе руки через кримінальне переслідування за участь у протестах, які відбулися у Білорусі торік.

Як повідомляє правозахисний центр Вясна, свою передсмертну записку підліток опублікував у соцмережі Вконтакте.

Зазначено, що Стахановський був фігурантом кримінальної справи про участь у "масових заворушеннях" 9-11 серпня 2020 року (ч.2 ст. 293 КК). А 25 травня Дмитро Стахановський стрибнув з 16-поверхової будівлі.

Правозахисники зазначили, що підліток був сиротою і жив у гуртожитку, співробітники якого і вказали на Стахановського як на учасника акцій протесту. Саме після цього підліток і став фігурантом кримінальної справи. Зазначено, що 25 травня Дмитро Стахановський був на допиті.

У його передсмертній записці йшлося про те, що "виною тому, став слідчий комітет".

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"Якби на мене не продовжували морально тиснути, думаю, я б не зважився на такий жахливий вчинок як суїцид. Але мої сили були під кінець. І як ви можете бачити, я не впорався", - написав Стахановський.

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