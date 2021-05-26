У Білорусі 17-річний сирота наклав на себе руки через звинувачення в участі у масових мітингах

Перед тим як вчинити суїцид хлопця допитували, після чого він залишив передсмертний лист.
У Мінську 17-річний Дмитро Стахановський наклав на себе руки через кримінальне переслідування за участь у протестах, які відбулися у Білорусі торік.
Як повідомляє правозахисний центр Вясна, свою передсмертну записку підліток опублікував у соцмережі Вконтакте.
Зазначено, що Стахановський був фігурантом кримінальної справи про участь у "масових заворушеннях" 9-11 серпня 2020 року (ч.2 ст. 293 КК). А 25 травня Дмитро Стахановський стрибнув з 16-поверхової будівлі.
Правозахисники зазначили, що підліток був сиротою і жив у гуртожитку, співробітники якого і вказали на Стахановського як на учасника акцій протесту. Саме після цього підліток і став фігурантом кримінальної справи. Зазначено, що 25 травня Дмитро Стахановський був на допиті.
У його передсмертній записці йшлося про те, що "виною тому, став слідчий комітет".
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"Якби на мене не продовжували морально тиснути, думаю, я б не зважився на такий жахливий вчинок як суїцид. Але мої сили були під кінець. І як ви можете бачити, я не впорався", - написав Стахановський.
Протести в Білорусі - про що раніше повідомляв Главред:
- 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.
- Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримувалы учасників мітингів і застосовувалы до них силу, відкривалы політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.
- 26 жовтня, в Білорусі почався загальнонаціональний страйк. Режим Олександра Лукашенка не виконав ряд вимог опозиції, серед яких – його відставка, припинення насильства на вулицях і звільнення політичних в'язнів. У заходах брали участь студенти, школярі та робітники заводів.