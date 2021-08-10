"Атака" на Білорусь для повалення Лукашенка: Мінськ попередив США, Канаду і Британію про удар

У МЗС Білорусі обіцяють вжити "адекватних заходів у відповідь" / сайт МЗС Білорусі

Офіційний Мінськ вибухнув критикою на адресу США, Великобританії і Канади після того, як країни впровадили санкції проти Білорусі. Білоруська влада звинувачує держави в тому, що вони керуються "холодним геополітичним розрахунком" і прагнуть до повалення режиму самопроголошеного Олександра Лукашенка. До того ж у республіці стверджують, що Захід, мовляв, не має права впроваджувати обмеження проти країни у зв'язку з гарантіями в рамках Будапештського меморандуму.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Білорусі у вівторок, 10 серпня. У відомстві стверджують, що вищевказані держави, мовляв, нехтують міжнародними зобов'язаннями і діють виходячи зі своїх геополітичних інтересів. Білоруська влада вважає, що вони ставлять за мету повалення правлячого режиму Лукашенка у Білорусі.читайте також"На вилах би винесли Зеленського": Лукашенко пригрозив разом з Путіним за добу вдарити по Україні

"Зазначені країни в черговий раз продемонстрували повне нехтування міжнародним правом, власними міжнародними та двосторонніми зобов'язаннями, оголили справжні цілі своєї політики щодо Білорусі. Прикриваючись лицемірними гаслами захисту прав людини і демократії, реально наші західні опоненти керуються холодним геополітичним розрахунком. Їх дії прямо спрямовані на підрив суверенітету і незалежності Білорусі, добробуту і процвітання білоруського народу. Єдине, чого домагається Захід, зневажливо ігнорує підсумки волевиявлення білоруського народу – це зміна влади у Білорусі", - зазначено у повідомленні.

Згідно позиції офіційного Мінська, Захід для досягнення своїх цілей нібито використовує безліч методів, включаючи політичний, інформаційний тиск, спорт, а також, мовляв, "фінансово-економічне удушення держави".

Крім того, у білоруському МЗС стверджують про неправомірність санкцій щодо Білорусі, тому що США і Великобританія у 1994 році в рамках Будапештського меморандуму гарантували РБ, що відмовилася від ядерної зброї, забезпечення безпеки і утримання від застосування економічних заходів.

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Підкреслюється, що МЗС Білорусі має намір вивчити санкції і застосувати "адекватні заходи у відповідь".

Санкції Заходу проти Білорусі

США 9 серпня запустили нові санкції проти Білорусі. Документом передбачені обмежувальні заходи, які включають блокування активів білоруських політиків і чиновників. Ембарго також спрямоване на енергетичну сферу, оборонний сектор і транспорт.

Крім того, санкції проти РБ впровадила і Канада. Обмеження торкнуться нафтопродуктів і продукції калійної промисловості білоруської держави.

Офіційний Лондон з причини систематичних порушень демократії і прав людини у Білорусі впровадив обмеження проти Мінська у вигляді торгівельних, фінансових і авіаційних санкцій.