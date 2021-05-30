УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Білорусі пояснили відмову авіакомпанії Бєлавіа відправляти літаки до Криму

30 травня 2021, 17:31

Компанії Белавіа комерційно не вигідно відправляти свої літаки до окупованого Криму.

Белавіа, літак
Літаків Белавіа не буде у Криму, допоки Мінськ не прийме рішення щодо півострова / casino.by

Білоруська державна компанія Белавіа не відправлятиме свої авіалайнери до окупованого Криму допоки, доки Мінськ не прийме політичне рішення щодо визнання півострова територією Росії. При цьому існують сумніви, що подібний крок може бути вигідний білорусам. Про це заявив гендиректор Бєлавіа ігор Чергінець.

У інтерв'ю російському YouTube-каналу Соловйов Live він сказав про те, що допоки, доки на державному рівні у Білорусі не приймуть рішення щодо Криму, літаків компанії Белавіа на півострові не буде.

Крім того, Белавіа може бути не вигідно з точки зору прибутку відправляти літаки в напрямку півострова. До окупації авіалайнери літали у Крим тільки періодично.

"Буде політичне рішення - будемо дивитися. Тут є ще комерційні питання. Якщо подивитися на історію польотів "Бєлавіа" у Крим – у той час це український Крим – ми виконували польоти з перервами: то літали, то не літали. Тобто пасажири, то немає пасажирів. То в аеропорту ціни підняли - ми не літаємо. Знизили - літаємо", - підкреслив Чергинець.читайте такожУ Путіна розповіли, чи будуть літаки Білорусі літати до Криму

Нагадаємо, раніше глава Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився президенту РФ Володимиру Путіну, що Євросоюз "замочив на всю котушку" авіакомпанію Белавіа, яка не має відношення до інциденту з літаком Ryanair у Мінську.

Під час перемовин у Сочі Лукашенко і Путін обговорили питання авіасполучення між Білоруссю і Росією. Белавіа повинна отримати додаткові рейси не тільки до Москви, але і в напрямку інших міст РФ.

Додамо, ЄС через ситуацію з літаком Ryanair рекомендував авіакомпаніям зупинити авіаперельоти в повітряному просторі Білорусі. Україна, Франція, Сінгапур, Німеччина, Австрія, Угорщина, Швеція, Фінляндія, Латвія, Кіпр, Нідерланди, Польща, Литва, Великобританія, Канада, Естонія, Чехія і Словаччина вже відмовилися від перельотів над білоруською республікою.

Інцидент з літаком Ryanair у Мінську

  • Авіалайнер компанії Ryanair, який 23 травня прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс, на вимогу Білорусі вимушено здійснив посадку у Мінську. Білоруська сторона мотивувала свою рекомендацію тим, що на борту нібито знаходилася бомба. Однак вибухових пристроїв у салоні виявлено не було.
  • На борту авіалайнера перебував білоруський опозиційний блогер, засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич зі своєю дівчиною Софією Сапегою. Їх затримали силовики після посадки літака у Мінську.
  • Глава компанії Ryanair Майкл О'Лірі сказав, що Білорусь надала неправдиву інформацію щодо перемовин диспетчера і пілота. За його словами, диспетчер відмовився з'єднувати пілота з авіакомпанією, внаслідок чого не було інших варіантів, окрім як посадити літак у Мінську.
новини Росії Белавиа новини України новини Криму новини Білорусі
Зараз ви переглядаєте новину «У Білорусі пояснили відмову авіакомпанії Бєлавіа відправляти літаки до Криму». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
У моду на літо 2021 повернулися сукні-сорочки в стилі 1900-х, які подарувала світу Коко ШанельУ моду на літо 2021 повернулися сукні-сорочки в стилі 1900-х, які подарувала світу Коко Шанель "Панін теж з цього починав": Кіркоров з величезним псом підірвав соцмережі"Панін теж з цього починав": Кіркоров з величезним псом підірвав соцмережі Слава Камінська презентувала новий хіт Slava Bogu в ефірі 1+1Слава Камінська презентувала новий хіт Slava Bogu в ефірі 1+1 Навіщо Порошенко з полуницею втік на ДонбасНавіщо Порошенко з полуницею втік на Донбас Українці показують усьому світу, як не потрібно робитиУкраїнці показують усьому світу, як не потрібно робити

Останні новини

18:50
Генсек НАТО відреагував на плани Росії створити нові армійські угруповання
18:49
Гороскоп на завтра 1 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: дві заборони у коханні та нежданий дохід Відео
18:39
В Ужгороді у маршрутці напали на жінку просто на очах у сина Відео
18:33
День захисту дітей та День батьків 2021: особливості та найкращі привітання Фото Відео
17:59
"Вперше чую": Шарій відреагував на оголошення персоною нон ґрата в Литві Відео
Реклама
17:49
У Росії заявили, що військові врятували Крим від "водної блокади" Відео
17:45
Поповнить ряди невдах місяця: гороскоп для Діви на червень 2021
17:36
В Україні стартували попередні замовлення на DualSense в червоному і чорному кольорах Відео
17:34
"Можливо, наступного разу": Столтенберг заявив, що Україну не запрошуватимуть на саміт НАТО Відео
17:14
"Я готовий до змін": Руслан Сенічкін змінив професію
16:58
Суд змінив вирок: Стерненко виходить на свободу Відео
16:57
Солістка Little Big зізналася, повела вона Іллю Прусикіна з родини, чи ні
16:54
Під Дніпром жінка народила і закопала немовля біля будинку Відео
16:52
Експерти попередили про падіння цін на український експорт
16:44
Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 опублікували загадкове повідомлення
16:41
Брязкання зброєю-2: Росія знову почала погрожувати світу автоматами та танками Відео
16:29
Неймовірно смачний гречаний чай: чим корисний і як правильно заварювати Відео
16:28
Календар магнітних бур на червень 2021: коли хапатися за голову Відео
16:23
"Іди нах*й, гнида, бл*дь": у Дніпрі за кермом п'яна дружина копа вилаяла активіста Відео
16:14
Суд визнав Стерненка винним у викраденні людини та незаконному володінні зброєю Відео
Реклама
16:00
Нова частина BioShock стане ексклюзивом для однієї з консолей – ЗМІ
15:59
"Лепардиця": Mamarika в пов'язці на стегнах сексуально позувала вагітною
15:45
Кім Чен Ина не бачили живим рекордно довгий термін
15:30
У моду на літо 2021 повернулися сукні-сорочки в стилі 1900-х, які подарувала світу Коко Шанель Фото Відео
15:23
"Бомжі з радянською зброєю": волонтер розповів про ЗСУ часів 2014 року Відео
15:11
Тарифи на опалення та газ в Україні пішли в гору: чому літня лафа скасовується Відео
15:10
Гороскоп для Лева на червень 2021: зірки приготували пастку
15:05
Meizu презентувала свої перші смарт-годинники: з NFC і вбудованою SIM-картою Відео
15:04
"На копита схожі, фу": українці в Мережі оцінили нові туфлі Тимошенко Відео
15:02
Фільм Тихе місце 2 заробив рекордну касу за весь час пандемії
14:20
Переможець шоу Голос країни одружується і показав свою кохану
14:19
У Кабміні розповіли, коли і як сильно піднімуть зарплати вчителям Відео
14:18
Сезонна алергія: найкраща дієта, щоб стримати кашель і чхання Відео
14:00
У Литві з'явився перший цифровий портал, який з'єднує міста
13:54
Помер Еван Григор: Філімонов назвав ймовірну причину смерті онука Відео
13:42
У Києві "спантеличена потвора" тягнула до машини хлопчика: викраденню завадила випадкова перехожа
13:39
В Україні хочуть відмінити обов'язкову озвучку фільмів українською мовою
13:39
Успіх у коханні і могутній суперник: гороскоп для Рака на червень 2021
13:30
Впадуть ціни на основні товари українського експорту - прогноз експертів Відео
13:18
Літо стартує "холодякою": Україну атакує потужний циклон зі зливами Відео
Реклама
13:05
Чотири ознаки того, що ви їсте занадто багато клітковини Відео
12:56
Розвідка США стежила за Меркель: спливли скандальні подробиці Відео
12:55
Оцінками всупереч – Biomutant стала лідером свіжого чарту Steam
12:54
У моду на літо 2021 увійшли жіночі шорти в стилі 40-х, які дозволять відчути неймовірну легкість Фото Відео
12:39
У Кривому Розі дівчинка знайшла повішений труп матері Відео
12:31
У літак Ryanair знову "заклали бомбу": екстрену посадку здійснено в Берліні Відео
12:20
Буде вирішуватися доля: гороскоп для Риб на червень 2021
12:18
Ангелів не вибирають: Ірина Білик присвятила нову пісню пам'яті про свою маму Відео
12:17
Смерть онука Філімонова в Одесі: з'явилося відео з місця трагедії Відео
12:15
Xiaomi показала рекордно швидку зарядку на 200 Вт – до 100% всього за 8 хвилин Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти