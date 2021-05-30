У Білорусі пояснили відмову авіакомпанії Бєлавіа відправляти літаки до Криму

Літаків Белавіа не буде у Криму, допоки Мінськ не прийме рішення щодо півострова / casino.by

Білоруська державна компанія Белавіа не відправлятиме свої авіалайнери до окупованого Криму допоки, доки Мінськ не прийме політичне рішення щодо визнання півострова територією Росії. При цьому існують сумніви, що подібний крок може бути вигідний білорусам. Про це заявив гендиректор Бєлавіа ігор Чергінець.

У інтерв'ю російському YouTube-каналу Соловйов Live він сказав про те, що допоки, доки на державному рівні у Білорусі не приймуть рішення щодо Криму, літаків компанії Белавіа на півострові не буде.

Крім того, Белавіа може бути не вигідно з точки зору прибутку відправляти літаки в напрямку півострова. До окупації авіалайнери літали у Крим тільки періодично.

"Буде політичне рішення - будемо дивитися. Тут є ще комерційні питання. Якщо подивитися на історію польотів "Бєлавіа" у Крим – у той час це український Крим – ми виконували польоти з перервами: то літали, то не літали. Тобто пасажири, то немає пасажирів. То в аеропорту ціни підняли - ми не літаємо. Знизили - літаємо", - підкреслив Чергинець.читайте такожУ Путіна розповіли, чи будуть літаки Білорусі літати до Криму

Нагадаємо, раніше глава Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився президенту РФ Володимиру Путіну, що Євросоюз "замочив на всю котушку" авіакомпанію Белавіа, яка не має відношення до інциденту з літаком Ryanair у Мінську.

Під час перемовин у Сочі Лукашенко і Путін обговорили питання авіасполучення між Білоруссю і Росією. Белавіа повинна отримати додаткові рейси не тільки до Москви, але і в напрямку інших міст РФ.

Додамо, ЄС через ситуацію з літаком Ryanair рекомендував авіакомпаніям зупинити авіаперельоти в повітряному просторі Білорусі. Україна, Франція, Сінгапур, Німеччина, Австрія, Угорщина, Швеція, Фінляндія, Латвія, Кіпр, Нідерланди, Польща, Литва, Великобританія, Канада, Естонія, Чехія і Словаччина вже відмовилися від перельотів над білоруською республікою.

Інцидент з літаком Ryanair у Мінську