У Білорусі відповіли Кравчуку на заяву про "холуїв Росії"

У Мінську заявили про суверенітет і незалежність своєї держави в союзі з РФ.
У білоруському парламенті вважають, що Україна не повинна казати про реалізацію Білоруссю залежної політики, тому що політичний курс Києва в питанні економіки і санкцій залежить від Заходу. При цьому у Мінську вважають Білорусь суверенною державою, яка вирішила бути в союзі з Росією. Про це заявив заступник голови комісії з міжнародних справ нижньої палати парламенту республіки Олег Гайдукевич.
У коментарі інформагентству РИА Новости політик, коментуючи заяву Кравчука про те, що Білорусь наразі є "холуем" Росії, заявив про неприйнятність таких заяв на адресу республіки.
"Чув цю заяву, посміявся. Думаю, і весь український народ зараз сміється зі слів Кравчука", - сказав політичний діяч.
За його словами, українські політики нібито не можуть прийняти жодного самостійного рішення без Заходу, тоді як кажуть про незалежність і суверенітет. Мовляв, народ України хотів би придбання російської вакцини, однак Зеленський не може піти на такий крок.читайте такожКравчук заявив, що у Росії немає друзів, тільки вороги і холуї
"Українські політики - наразі маріонетки... втратили залишки незалежності і суверенітету", - стверджує Гайдукевич. Він зазначив, що в питаннях санкцій і економіки Київ залежить від Європи, а Захід змушує українську державу виконувати потрібні для ЄС і США рішення.
При цьому, стверджує депутат, саме Білорусь є суверенною державою, тому що на референдумі вирішила бути в союзі з Росією.
"Якраз-таки Білорусь - це суверенна держава... ми самі вирішуємо, з ким будувати союз, вирішили на референдумі, що з Росією – і будемо далі будувати його з Росією. Ми самі приймаємо рішення, щодо кого впроваджувати санкції, а щодо кого - ні", - зазначив Гайдукевич, підкресливши, що Білорусь нібито не дозволяє жодному втручатися у внутрішньополітичні процеси держави.
Відносини Білорусі та України
- Дипломатичні відносини України та Білорусі значно погіршилися після того, як Лукашенко в серпні минулого року став звинувачувати українську державу і Володимира Зеленського в нібито фінансуванні білоруської опозиції.
- Українська сторона називала подібні звинувачення позбавленими усіляких підстав і нагадала Лукашенку про прийняття рішення з приводу видачі бойовиків ПВК Вагнера Росії. У МЗС попередили про намір переглянути дипломатичні відносини з Мінськом.
- Наприкінці минулого року Лукашенко оголосив про затримання у республіці "банди Автуховича", яка нібито везла зброю у Білорусь через територію України.
- Україна і країни Заходу не визнають Лукашенка легітимним президентом республіки Білорусь після 5 листопада 2020 року. Вибори президента країни 9 серпня 2020 року держави вважають такими, що не відбулися.