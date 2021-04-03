У Білорусі відповіли Кравчуку на заяву про "холуїв Росії"

У Білорусі заявили Кравчуку, що республіка є незалежною державою / УНІАН

У білоруському парламенті вважають, що Україна не повинна казати про реалізацію Білоруссю залежної політики, тому що політичний курс Києва в питанні економіки і санкцій залежить від Заходу. При цьому у Мінську вважають Білорусь суверенною державою, яка вирішила бути в союзі з Росією. Про це заявив заступник голови комісії з міжнародних справ нижньої палати парламенту республіки Олег Гайдукевич.

У коментарі інформагентству РИА Новости політик, коментуючи заяву Кравчука про те, що Білорусь наразі є "холуем" Росії, заявив про неприйнятність таких заяв на адресу республіки.

"Чув цю заяву, посміявся. Думаю, і весь український народ зараз сміється зі слів Кравчука", - сказав політичний діяч.

За його словами, українські політики нібито не можуть прийняти жодного самостійного рішення без Заходу, тоді як кажуть про незалежність і суверенітет. Мовляв, народ України хотів би придбання російської вакцини, однак Зеленський не може піти на такий крок.читайте такожКравчук заявив, що у Росії немає друзів, тільки вороги і холуї

"Українські політики - наразі маріонетки... втратили залишки незалежності і суверенітету", - стверджує Гайдукевич. Він зазначив, що в питаннях санкцій і економіки Київ залежить від Європи, а Захід змушує українську державу виконувати потрібні для ЄС і США рішення.

При цьому, стверджує депутат, саме Білорусь є суверенною державою, тому що на референдумі вирішила бути в союзі з Росією.

"Якраз-таки Білорусь - це суверенна держава... ми самі вирішуємо, з ким будувати союз, вирішили на референдумі, що з Росією – і будемо далі будувати його з Росією. Ми самі приймаємо рішення, щодо кого впроваджувати санкції, а щодо кого - ні", - зазначив Гайдукевич, підкресливши, що Білорусь нібито не дозволяє жодному втручатися у внутрішньополітичні процеси держави.

Відносини Білорусі та України