У Білорусі розповіли про підкуп військових для держперевороту в Мінську

У КДБ заявили про спробу замаху на Олександра Лукашенка / УНІАН

У Білорусі готувався державний переворот, заявив начальник відділу слідчого управління КДБ країни Костянтин Бичек.

"За отриманими оперативними даними, один із затриманих - громадянин США Юрій Зенкович - був пов'язаний зі спецслужбами цієї країни. Він робив спроби вербування і підкупу військовослужбовців республіки Білорусь і правоохоронних органів, готових за грошову винагороду брати участь у насильницькому поваленні чинної влади", - розповів він в ефірі білоруського державного телеканалу ОНТ.

За словами Бичека, були задокументовані "зустрічі з військовослужбовцями, зустрічі з представниками інших терористичних груп, діяльність яких, у тому числі раніше, була припинена Комітетом держбезпеки".

"Ми зареєстрували два випадки передачі військовослужбовцям незаконної грошової винагороди за допомогою проведення тайникових операцій", - повідомив представник КДБ Білорусі.

Представник КДБ заявив, що в інтересах слідства не може розголошувати подробиці справи, але пообіцяв, що найближчим часом будуть озвучені всі подробиці проведених спецоперацій, "буде розказано про роль і місце кожного учасника цієї змови".

Бичек уточнив, що фігурантам справи загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.

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